Победитель тюменского конкурса «Книга года-2008» получит «серебряную литеру»

Кафедра издательского дела и редактирования Тюменского госуниверситета была создана в 2005 году, и главная проблема, с которой столкнулись преподаватели и студенты - оторванность учебного процесса от реалий издательского дела. Конечно, читать лекции приглашались преподаватели из разных вузов, а также специалисты, работающие в этой сфере, но этого было недостаточно. Конкурс «Книга года», впервые проведенный в прошлом году, был попыткой завязывания серьезных и долговременных контактов со всеми участниками издательского рынка. Сегодня можно констатировать, что попытка удалась.