Победитель тюменского конкурса «Книга года-2008» получит «серебряную литеру»

Результат порадовал организаторов.
-В прошлом году на конкурс нам прислали чуть более 70 экземпляров книг, - говорит Наталья Дворцова, заведующая кафедрой издательского дела и редактирования ТюмГУ, - а в этом - уже более 250-ти! Это говорит о том, что конкурс доказал право на существование, что он интересен, востребован, набирает обороты.
Кафедра издательского дела и редактирования Тюменского госуниверситета была создана в 2005 году, и главная проблема, с которой столкнулись преподаватели и студенты - оторванность учебного процесса от реалий издательского дела. Конечно, читать лекции приглашались преподаватели из разных вузов, а также специалисты, работающие в этой сфере, но этого было недостаточно. Конкурс «Книга года», впервые проведенный в прошлом году, был попыткой завязывания серьезных и долговременных контактов со всеми участниками издательского рынка. Сегодня можно констатировать, что попытка удалась.
Участники конкурса в какой-то степени отнеслись к нему даже более серьезно, чем сами организаторы. Например, в прошлом году было принято решение победителем в номинации «Полиграфия» признать итальянскую типографию, где печатались книги Аркадия Елфимова.
-Мы думали, что все примут это как шутку, - улыбается Наталья Петровна, - но тюменские полиграфисты обиделись. В этом году они создали Союз полиграфистов Тюмени и выдвинули своего специалиста для участия в составе жюри - главного технолога Людмилу Цыбину. Считаю, что это тоже одна из удач конкурса. В любом деле от элемента конкуренции только польза.
В этом году состав жюри пополнился не только профессиональным полиграфистом, в него вошел также Андрей Шулепов, генеральный директор книготорговой фирмы «Фолиант». Им учрежден специальный приз «Самая продаваемая книга года».
Есть еще два специальных приза от ректора университета Геннадия Чеботарева - ноутбуки, их получат победители в номинациях «Лучшая научная книга» и «Лучшая учебная книга». Главной же наградой и в этом году станет «Серебряная литера» - маленькая копия печатного стана с гранками, на которых в зеркальном изображении отлито имя победителя. Изготовлены эти статуэтки с помощью практически антикварного типографского оборудования - линотипа.
Жюри предстоит большая работа - буквально за две недели прочитать и дать профессиональную оценку всем представленным на конкурс фолиантам. Имена победителей будут объявлены 19 декабря.