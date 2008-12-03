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Общее имущество дома: как зарегистрировать тюменцу свое право?

3 декабря 2008, 10:32
4 декабря Управлением Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам будет проведена очередная «горячая» телефонная линия.
Сюжет
Тюмень

Тема ее достаточно необычна – это регистрация прав собственности на те объекты недвижимости, которые являются общим имуществом в многоквартирных домах, построенных до 2005 года.

Напомним, что к таким объектам, согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, относятся межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры, чердаки, подвалы и иные помещения. Собственникам квартир они принадлежат на праве общей долевой собственности.

Если у вас есть вопросы, связанные с регистрацией прав на данные объекты недвижимого имущества – звоните на «горячую» линию и получите квалифицированные ответы специалистов Управления.

Вопросов жителей регистрационного округа будут ждать специалисты отдела государственной регистрации прав на жилые объекты недвижимости и долевого строительства Управления.

«Горячая» линия будет проводиться 4 декабря с 11-00 до 12-30 по телефонам в Тюмени (3452) 43-28-43, 43-28-53 – сообщили Nashgorod.ru в пресс-центре управления.

#Новости#Горячая линия#Регистрационная служба#Тюмень#Ксения#Общество
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