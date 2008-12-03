Общее имущество дома: как зарегистрировать тюменцу свое право?

Тема ее достаточно необычна – это регистрация прав собственности на те объекты недвижимости, которые являются общим имуществом в многоквартирных домах, построенных до 2005 года.
Напомним, что к таким объектам, согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, относятся межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, коридоры, чердаки, подвалы и иные помещения. Собственникам квартир они принадлежат на праве общей долевой собственности.
Если у вас есть вопросы, связанные с регистрацией прав на данные объекты недвижимого имущества – звоните на «горячую» линию и получите квалифицированные ответы специалистов Управления.
Вопросов жителей регистрационного округа будут ждать специалисты отдела государственной регистрации прав на жилые объекты недвижимости и долевого строительства Управления.
«Горячая» линия будет проводиться 4 декабря с 11-00 до 12-30 по телефонам в Тюмени (3452) 43-28-43, 43-28-53 – сообщили Nashgorod.ru в пресс-центре управления.