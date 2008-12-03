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Мотокрос-2008 растопит снег на Воронинских горках в эту субботу

3 декабря 2008, 15:34
6 декабря 2008 г. на кроссовой трассе АУ ТО «Центр спорта и отдыха «Воронинские горки» состоится открытый зимний чемпионат и первенство Тюменской области по мотоциклетному кроссу 2008 года.
Сюжет
Тюмень

Заезды пройдут в классах:

- "65 см3 юниоры"

- "85 см3 юноши"

- "Открытый на шипах"

- "Открытый без шипов"

Соревнования проводятся с целью развития мотоциклетного спорта в Тюменской области, популяризации здорового образа жизни. В соревнованиях примут участие более 60 спортсмены из городов Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, Омск, Курган, Сургут, Тобольск и Ялуторовск. Возраст участников от 7 до 45 лет.

Торжественное открытие состоится в 12.00, начало заездов в 12.15.

Учредители и организаторы соревнований:

• Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области

• ГАУ ТО «Центр спорта и отдыха «Воронинские горы»

• РОО «Мотоциклетная федерация Тюменской области»

• АУ ТО «Школа высшего спортивного мастерства»

Судейство соревнования обеспечивает Тюменская Коллегия Судей автомобильного и мотоциклетного спорта.

Место проведения: АУ ТО «Центра спорт и отдыха «Воронинские горки», г. Тюмень, проезд Февральский, 9.

#Новости#Спорт#Мотоциклы#Тюмень#Транспорт#Ксения#Общество
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