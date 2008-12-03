Мотокрос-2008 растопит снег на Воронинских горках в эту субботу

Заезды пройдут в классах:
- "65 см3 юниоры"
- "85 см3 юноши"
- "Открытый на шипах"
- "Открытый без шипов"
Соревнования проводятся с целью развития мотоциклетного спорта в Тюменской области, популяризации здорового образа жизни. В соревнованиях примут участие более 60 спортсмены из городов Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, Омск, Курган, Сургут, Тобольск и Ялуторовск. Возраст участников от 7 до 45 лет.
Торжественное открытие состоится в 12.00, начало заездов в 12.15.
Учредители и организаторы соревнований:
• Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области
• ГАУ ТО «Центр спорта и отдыха «Воронинские горы»
• РОО «Мотоциклетная федерация Тюменской области»
• АУ ТО «Школа высшего спортивного мастерства»
Судейство соревнования обеспечивает Тюменская Коллегия Судей автомобильного и мотоциклетного спорта.
Место проведения: АУ ТО «Центра спорт и отдыха «Воронинские горки», г. Тюмень, проезд Февральский, 9.