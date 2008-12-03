Мотокрос-2008 растопит снег на Воронинских горках в эту субботу

Соревнования проводятся с целью развития мотоциклетного спорта в Тюменской области, популяризации здорового образа жизни. В соревнованиях примут участие более 60 спортсмены из городов Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, Омск, Курган, Сургут, Тобольск и Ялуторовск. Возраст участников от 7 до 45 лет.