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Коньки тюменцев ждут похолодания

3 декабря 2008, 16:47
Тюменские катки зальют только тогда, когда установится устойчивая минусовая температура. Холодная погода (-7, -10) должна продержаться примерно неделю.
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Тюмень

Как рассказал корреспонденту директор физкультурно-оздоровительного центра города Андрей Зуев, в этом году в Тюмени откроют около семидесяти ледовых площадок. Они расположатся во дворах, около спортивных школ, на частных базах отдыха.

Самые крупные корты будут располагаться по следующим адресам:

• На Цветном бульваре (на месте аттракциона «Лебединое озера»),

• Около спорткомплекса «Строймаш»,

• Около ДК «Водник» (на мысу),

• Пруд Южный,

• Около 21-й гимназии,

• Около рынка Привоз,

• Около 3-й спортивной школы.

На некоторых площадках тюменцы смогут прокатиться бесплатно (только со своими коньками). Цены на услугу в новом сезоне пока неизвестны. Однако, значительного подорожания не предвидится.

Отметим, что в прошлом году в это время большинство катков уже работали.

#Новости#Спорт#Тюмень#Ксения
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