Коньки тюменцев ждут похолодания

Как рассказал корреспонденту директор физкультурно-оздоровительного центра города Андрей Зуев, в этом году в Тюмени откроют около семидесяти ледовых площадок. Они расположатся во дворах, около спортивных школ, на частных базах отдыха.
Самые крупные корты будут располагаться по следующим адресам:
• На Цветном бульваре (на месте аттракциона «Лебединое озера»),
• Около спорткомплекса «Строймаш»,
• Около ДК «Водник» (на мысу),
• Пруд Южный,
• Около 21-й гимназии,
• Около рынка Привоз,
• Около 3-й спортивной школы.
На некоторых площадках тюменцы смогут прокатиться бесплатно (только со своими коньками). Цены на услугу в новом сезоне пока неизвестны. Однако, значительного подорожания не предвидится.
Отметим, что в прошлом году в это время большинство катков уже работали.