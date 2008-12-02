В Тюмени выбрали победителей конкурса «Русский силуэт»

После завершения показа жюри огласило свое решение. Специальный приз от компании «Билайн» получила Наталья Старцева («Версальский двор»), журнал «Я покупаю» отметил работу Анны Чиняевой «Вели – glam», а Светлана Михаленко получила подарочный сертификат из рук директора торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуарда Абдуллина. Третье место разделили две коллекции: «Его рубашка ближе к телу» Дианы Коршуновой (театр моды «Сандрильона») и коллекция «Violet magic» (также театр «Сандрильона»). Второе место досталось Эллине Саитовой («Мирас-наследие»), а первое - Светлане Михаленко («Любя. Сгорая. Молча»). Гран при и право участия в финале конкурса «Русский силуэт» в Москве получили Анна Чиняева с коллекцией «Вели – glam» и Юлия Шалева с коллекцией «Премьера». Финал конкурса состоится весной 2009 года в Гостином дворе, главным призом будет стажировка в одном из европейских домов моды или академии моды.