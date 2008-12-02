В Тюмени выбрали победителей конкурса «Русский силуэт»

Жюри, во главе с директором благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяной Титковой, определило двух победителей – Анну Чиняеву и Юлию Шалеву.
Региональный финал конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» проводился в Тюмени уже пятый раз и был посвящен 45-летиюТюменского Индустриального Института (ТюмГНГУ). В конкурсе принимали участие студенты и выпускники учебных заведений, готовящих дизайнеров и модельеров, в возрасте до 30 лет. В программе конкурса было представлено 33 коллекции дизайнеров из таких городов как Тюмень, Сургут, Шадринск и др.
Работы участников оценивало жюри, в состав которого входили Юрий Конев, Элла Рошаль, Елена Ракша, Максим Некрасов и другие известные люди нашего города. К сожалению, Татьяна Михалкова – президент благотворительного фонда «Русский силуэт», Почетный член Российской Академии Художеств – не смогла посетить показ, поэтому председателем жюри выступила дизайнер, директор благотворительного фонда Татьяна Титкова. В качестве ведущего конкурса выступил тюменский шоумен Тимур Шквал, украсивший церемонию своими искрометными шутками.
Показ представлял собой феерию красок и форм, конкурсанты создали коллекции в самых разных стилях – от повседневных комплектов до эпатажных нарядов. Символично, что в День матери дизайнеры не забыли порадовать главных героинь этого праздника – не раз на подиум выходили юные модели, демонстрировавшие одежду для самых маленьких (Александра Жильская «Гардероб маленькой барышни» и др.).
Все коллекции находились на высоком уровне подготовки и исполнения. Все дизайнеры избрали для своих моделей неповторимый стиль и колорит. Присутствовали в коллекциях национальные, фольклорные мотивы – шотландские, славянские, восточные, одни коллекции были подчеркнуто элегантными и строгими, другие – по-весеннему красочными и пробуждающими игривое настроение холодной зимой. Каждый конкурсант подготовил для зрителей маленькое шоу, приглашая посетить созданный им мир моды. Выходили на подиум таинственные греческие богини, дерзкие пираты, озорные жители Лимпопо, решительные герои Средневековья…
После завершения показа жюри огласило свое решение. Специальный приз от компании «Билайн» получила Наталья Старцева («Версальский двор»), журнал «Я покупаю» отметил работу Анны Чиняевой «Вели – glam», а Светлана Михаленко получила подарочный сертификат из рук директора торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуарда Абдуллина. Третье место разделили две коллекции: «Его рубашка ближе к телу» Дианы Коршуновой (театр моды «Сандрильона») и коллекция «Violet magic» (также театр «Сандрильона»). Второе место досталось Эллине Саитовой («Мирас-наследие»), а первое - Светлане Михаленко («Любя. Сгорая. Молча»). Гран при и право участия в финале конкурса «Русский силуэт» в Москве получили Анна Чиняева с коллекцией «Вели – glam» и Юлия Шалева с коллекцией «Премьера». Финал конкурса состоится весной 2009 года в Гостином дворе, главным призом будет стажировка в одном из европейских домов моды или академии моды.
Помимо дипломов победители и участники получили подарки от «Русской ювелирной сети», фитнес-клуба «Эдельвейс» и других партнеров конкурса.