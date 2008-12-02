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В Тюмени упали цены на китайские автомобили

2 декабря 2008, 14:43
Компания «УГА-Авто» приготовила все тюменским автовладельцам новогоднее предложение - с 1 декабря супер цены на а/м Great Wall и BYD Auto.

Скидки на автомобили в наличии до 180 000 рублей!

ООО «УГА-Авто» работает на рынке Тюмени и Тюменской области с августа 2004 года, занимается продажей и обслуживанием китайских автомобилей (внедорожники, пикапы, легковые). Компания имеет статус официального дилера марки Great Wall (с июля 2005 года) и Hafei (с марта 2006). В 2006 году автоцентр вошел в девятку лучших дилеров компании Ирито, дистрибьютора китайских автомобилей в России, и получил диплом «За лучшие продажи по Тюменской области в 2006 году».Кроме того в 2007 году ООО «Уго-Авто» вошли в пятерку лучших дилеров Great Wall по России и стали лучшим дилером в Тюменском регионе.

Автоцентр "УГА-Авто" является лидером продаж автомобилей марки Great Wall в Тюмени и Тюменской области. Большой популярностью у покупателей дилерского центра "УГА-Авто" пользуются внедорожники Hover и автомобили марки BYD. Данные модели автомобилей подкупают щедрой комплектацией и хорошим качеством сборки.

Новые цены Старые цены

Hover B 520 000р. 700000

SUV 400 000р. 515000

GW Sailor A 375 000р. 495000

GW Wingle A 395 000р. 565000

GW Wingle B 415 000р. 585000

F3 1,5L GL-i 350 000р. 380000

F3 1,5L GLX-i 360 000р. 399000

F3R 1,5L GL-i 350 000р. 380000

F3R 1,5L GLX-i 360 000р. 399000

#Новости#Автовладельцы#Автомобили#Транспорт#Ксения#Общество
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