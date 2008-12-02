В Тюмени упали цены на китайские автомобили

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ООО «УГА-Авто» работает на рынке Тюмени и Тюменской области с августа 2004 года, занимается продажей и обслуживанием китайских автомобилей (внедорожники, пикапы, легковые). Компания имеет статус официального дилера марки Great Wall (с июля 2005 года) и Hafei (с марта 2006). В 2006 году автоцентр вошел в девятку лучших дилеров компании Ирито, дистрибьютора китайских автомобилей в России, и получил диплом «За лучшие продажи по Тюменской области в 2006 году».Кроме того в 2007 году ООО «Уго-Авто» вошли в пятерку лучших дилеров Great Wall по России и стали лучшим дилером в Тюменском регионе.
Автоцентр "УГА-Авто" является лидером продаж автомобилей марки Great Wall в Тюмени и Тюменской области. Большой популярностью у покупателей дилерского центра "УГА-Авто" пользуются внедорожники Hover и автомобили марки BYD. Данные модели автомобилей подкупают щедрой комплектацией и хорошим качеством сборки.
Новые цены Старые цены
Hover B 520 000р. 700000
SUV 400 000р. 515000
GW Sailor A 375 000р. 495000
GW Wingle A 395 000р. 565000
GW Wingle B 415 000р. 585000
F3 1,5L GL-i 350 000р. 380000
F3 1,5L GLX-i 360 000р. 399000
F3R 1,5L GL-i 350 000р. 380000
F3R 1,5L GLX-i 360 000р. 399000