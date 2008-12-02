В Тюмени упали цены на китайские автомобили

ООО «УГА-Авто» работает на рынке Тюмени и Тюменской области с августа 2004 года, занимается продажей и обслуживанием китайских автомобилей (внедорожники, пикапы, легковые). Компания имеет статус официального дилера марки Great Wall (с июля 2005 года) и Hafei (с марта 2006). В 2006 году автоцентр вошел в девятку лучших дилеров компании Ирито, дистрибьютора китайских автомобилей в России, и получил диплом «За лучшие продажи по Тюменской области в 2006 году».Кроме того в 2007 году ООО «Уго-Авто» вошли в пятерку лучших дилеров Great Wall по России и стали лучшим дилером в Тюменском регионе.