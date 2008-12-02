В ОАО "Тюменский Фанерокомбинат" загорелся холодильник

Утром в ОАО "Тюменский Фанерокомбинат" произошло загорание холодильника на кухне, в помещении столовой. Закопчена кухня и обеденный зал. Получили отравление угарным газом мужчина 1985 г.р., женщина 1956 г.р. Пострадавшие госпитализированы в ОКБ. Благодаря усилиям 33 сотрудников противопожарных подразделений города, использовавших 13 единиц техники, спасено строение на сумму 4 млн.рублей. В условиях сильнейшего задымления в помещении работало звено газодымозащитной службы. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.