В ОАО "Тюменский Фанерокомбинат" загорелся холодильник

Утром в ОАО "Тюменский Фанерокомбинат" произошло загорание холодильника на кухне, в помещении столовой. Закопчена кухня и обеденный зал. Получили отравление угарным газом мужчина 1985 г.р., женщина 1956 г.р. Пострадавшие госпитализированы в ОКБ. Благодаря усилиям 33 сотрудников противопожарных подразделений города, использовавших 13 единиц техники, спасено строение на сумму 4 млн.рублей. В условиях сильнейшего задымления в помещении работало звено газодымозащитной службы. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.
Вечером произошел пожар в жилом частном деревянном доме на улице Карагандинской областного центра. Огнем поврежден пристрой на площади 2 кв.метра. На тушении работали три единицы техники. Спасен жилой дом на сумму 2 млн. рублей, сообщает пресс-служба МЧС области. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, по предварительной версии, стало причиной вечернего происшествия.
В деревне Казарово сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования были вызваны для оказания помощи сотрудникам милиции. Спасатели извлекли труп мужчины из уличного туалета при помощи багра и спасательных веревок. Тело погибшего передано сотрудникам милиции.