Тюменский автобизнес - а был ли кризис?!

Но и финансисты, и сами дилера отмечают снижение числа «зрителей» - тех, кто приходит в автосалон посмотреть и прицениться, а на самом же деле не планирует приобретать машину. Сейчас таковых стало намного меньше, число же реальных покупателей осталось тем же, что и до кризиса изменилось разве что соотношение «кредитников» и тех, кто совершает покупку за «живые» деньги.