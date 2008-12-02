Тюменский автобизнес - а был ли кризис?!

В последние два месяца только и есть разговоров, что о финансовом кризисе. Эта новость будоражит всех – от простых работяг, до руководителей высшего звена. Автомобильные компании говорят о снижении производства и увольнении части персонала, но так ли всё серьезно и имеет ли место кризис в тюменском автобизнесе? Обсудить этот вопрос представители дилеров и финансовых структур собрались в рамках седьмого заседания авто-пресс-клуба.
Организованное журналом «AutoTop» мероприятие было целиком посвящено обсуждению влияния мирового финансового кризиса на автомобильный бизнес нашего города, а также нынешнему состоянию этой сферы предпринимательства. По словам представителя компании «Автоград», «Особых проблем с продажами они не заметили – уровень держится примерно на «докризисном», хотя в сегменте дорогих автомобилей наметился хоть и небольшой, но спад по продажам. Увольнений персонала нет, хотя в целях оптимизации расходов был незначительно сокращен штат обслуживающего персонала – уборщиков, дворников».
Дилерский центр «Уга-Авто», напротив, даже несколько увеличил количество работников, а по уровню продаж китайские автомобили наряду с отечественными продемонстрировали в этой неблагоприятной финансовой обстановке прирост. Ситуация в других дилерских центрах не столь однозначна и колеблется от массовых увольнений до сохранения того же уровня продаж автомобилей и стабильной ситуации с персоналом. Выходит, что если кризис и коснулся бизнесменов, то не всех и с неодинаковыми последствиями.
Представители банков прокомментировали сложившуюся ситуацию как временные трудности – да, ужесточили требования по выдаче займов, повысили процентную ставку, но только лишь для того, чтобы свести к минимуму риск невозвратов. Этим и обусловлено повышение числа отказов в выдаче, а вовсе не финансовыми проблемами банков.
Но и финансисты, и сами дилера отмечают снижение числа «зрителей» - тех, кто приходит в автосалон посмотреть и прицениться, а на самом же деле не планирует приобретать машину. Сейчас таковых стало намного меньше, число же реальных покупателей осталось тем же, что и до кризиса изменилось разве что соотношение «кредитников» и тех, кто совершает покупку за «живые» деньги.
По прогнозам аналитиков, ожидать дальнейшего снижения цен на автомобили и уменьшения ставок по кредитам до конца года не стоит. Судить о реальном положении дел можно будет спустя три-четыре месяца после начала кризиса – март следующего года покажет, а был ли вообще кризис.