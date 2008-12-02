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Поздравление Деда Мороза может обойтись тюменцам в 4000 рублей

2 декабря 2008, 10:55
Поздравление Деда Мороза может обойтись тюменским родителям в четыре тысячи рублей. В эту сумму оценивается визит артистов в канун Нового года.
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Тюмень

Поздравление Деда Мороза может обойтись тюменским родителям в 4000 рублей. В эту сумму оценивается визит артистов в канун Нового года.

До 25 декабря сотрудники агентств станцуют у ёлки и споют песню малышам примерно за 1500 рублей. Начиная с 26-го числа, цена 15-минутной встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой возрастёт примерно на 20 %. А в предновогоднюю ночь некоторые компании могут попросить за свои услуги до 4000 рублей.

Добавим, что праздничные подарки родители должны привезти Деду Морозу и Снегурочке заранее. Как показывает практика, в основном мамы и папы любят радовать своих детей современными компьютерами и мягкими игрушками.

#Новости#Тюмень#Таня#Общество
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