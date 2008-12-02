nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Лучшим предприятиям Тюмени кризис не страшен

2 декабря 2008, 11:07
Торжественная церемония награждения победителей конкурсов среди промышленных предприятий.
Сюжет
Тюмень

Конкурс проводился по трем направлениям:

- Лучшее промышленное предприятие, организация по инновационной деятельности;

- Лучшее использованное техническое решение в промышленности;

- Лучшее техническое решение в промышленности среди молодежи.

Депутат Областной Думы Геннадий Корепанов выразил одобрение тем людям, которые в трудные экономические времена продолжает заниматься реальным решением проблем. «Очень приятно, что мы собрались поддержать тех, кто занимается, прежде всего, инновационной политикой в нашем крае, тех, кто сегодня пытается показывать пример, как можно выстоять в непростых условиях. Хочется надеяться, что и федеральное правительство, и региональное, примут меры поддержки тем производителям, которые трудятся в нашем крае. Мы в Областной Думе планируем еще раз рассмотреть наши возможности в связи с этим», - заметил депутат.

Кроме того, он отметил, что, скорее всего, первоочередная поддержка будет оказана агропромышленному комплексу и строительной отрасли. Геннадий Корепанов пояснил, что от этих отраслей будут зависеть и все остальные. Победителям же конкурсов было высказано пожелание не только выжить, но и окрепнуть.

#Новости#Конкурсы#Предприятия#Тюмень#Ксения#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25