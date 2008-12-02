Лучшим предприятиям Тюмени кризис не страшен

Депутат Областной Думы Геннадий Корепанов выразил одобрение тем людям, которые в трудные экономические времена продолжает заниматься реальным решением проблем. «Очень приятно, что мы собрались поддержать тех, кто занимается, прежде всего, инновационной политикой в нашем крае, тех, кто сегодня пытается показывать пример, как можно выстоять в непростых условиях. Хочется надеяться, что и федеральное правительство, и региональное, примут меры поддержки тем производителям, которые трудятся в нашем крае. Мы в Областной Думе планируем еще раз рассмотреть наши возможности в связи с этим», - заметил депутат.