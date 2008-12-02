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CityFitness: в Новый год - с запасом декабря!

2 декабря 2008, 12:43
Всем известно, что инвестиции в себя, своих детей и близких – это самые выгодные инвестиции в любые времена.
Сюжет
Тюмень

А если инвестиции еще и совпадают с периодом праздничных подарков, то это вдвойне выгодные вложения.

В декабре 2008 года, приобретая карты клуба CityFitness, часть суммы остается на депозите в клубе. Таким образом, одним платежом Вы обеспечиваете себя не только всеми видами тренировок, но и дополнительным комплексом услуг.

Сумма с депозита может быть использована в течение года на персональные тренировки, массаж, солярий и продукцию магазина клуба. Чем раньше в течение месяца приобретается или продляется клубная карта, тем большая сумма появится на депозите Вашего счета в клубе.

Предложение действует как для новых клиентов, так и для клиентов продляющих свои клубные карты совместно со специальной ценой карты при заключении договора на следующий год.

Подробности - у консультантов клуба CityFitness, тел. + (3452) 46 44 40

#Новости#Спорт#Тюмень#Ксения
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