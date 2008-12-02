CityFitness: в Новый год - с запасом декабря!

А если инвестиции еще и совпадают с периодом праздничных подарков, то это вдвойне выгодные вложения.
В декабре 2008 года, приобретая карты клуба CityFitness, часть суммы остается на депозите в клубе. Таким образом, одним платежом Вы обеспечиваете себя не только всеми видами тренировок, но и дополнительным комплексом услуг.
Сумма с депозита может быть использована в течение года на персональные тренировки, массаж, солярий и продукцию магазина клуба. Чем раньше в течение месяца приобретается или продляется клубная карта, тем большая сумма появится на депозите Вашего счета в клубе.
Предложение действует как для новых клиентов, так и для клиентов продляющих свои клубные карты совместно со специальной ценой карты при заключении договора на следующий год.
Подробности - у консультантов клуба CityFitness, тел. + (3452) 46 44 40