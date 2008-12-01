Веселые и находчивые тюменцы открыли новый игровой сезон

В 1/4 финала играли команды из ТюмГУ: "Счастливы вместе", "Черным по белому", "Вне закона", "На 9 этаже", "42-ой размер" - Сельскохозяйственная Академия, "Наши методы" - Нефтегаз и "Неприкосновенный запас" - школа МВД.
Учредители и организаторы конкурса: Управление по спорту и молодежной политике Тюмени, Управление по образованию, Областной центр дополнительного образования детей и молодежи, Дворец национальных культур - "Строитель", городской информационно-методический центр, социально-деловой центр, детский центр "Перекресток" и творческое объединение КВН.
Для участников приготовили 3 конкурса: традиционное "приветствие", "биатлон", и "озвучка".
Всемирный кризис, видимо, затронул многих - прозвучала не одна шутка по этому поводу, так же не обошлось без традиционных рассказов про гопников с Войновки и Лесобазы.
Овации зала не смолкали, его поддержка и отличный уровень подготовки позволили командам отшутиться на "ура".
Победителями стали ребята из школы МВД - "Неприкосновенный запас" - мальчики в форме привлекли внимание всех девушек в зале своим выходом на сцену.
Лучшие шутки и актеры городской лиги поедут на сочинский фестиваль.