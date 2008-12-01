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Веселые и находчивые тюменцы открыли новый игровой сезон

1 декабря 2008, 10:22
Клуб Веселых и Находчивых 27 ноября открыл семнадцатый сезон тюменской лиги КВН.
Сюжет
Тюмень

В 1/4 финала играли команды из ТюмГУ: "Счастливы вместе", "Черным по белому", "Вне закона", "На 9 этаже", "42-ой размер" - Сельскохозяйственная Академия, "Наши методы" - Нефтегаз и "Неприкосновенный запас" - школа МВД.

Учредители и организаторы конкурса: Управление по спорту и молодежной политике Тюмени, Управление по образованию, Областной центр дополнительного образования детей и молодежи, Дворец национальных культур - "Строитель", городской информационно-методический центр, социально-деловой центр, детский центр "Перекресток" и творческое объединение КВН.

Для участников приготовили 3 конкурса: традиционное "приветствие", "биатлон", и "озвучка".

Всемирный кризис, видимо, затронул многих - прозвучала не одна шутка по этому поводу, так же не обошлось без традиционных рассказов про гопников с Войновки и Лесобазы.

Овации зала не смолкали, его поддержка и отличный уровень подготовки позволили командам отшутиться на "ура".

Победителями стали ребята из школы МВД - "Неприкосновенный запас" - мальчики в форме привлекли внимание всех девушек в зале своим выходом на сцену.

Лучшие шутки и актеры городской лиги поедут на сочинский фестиваль.

#Новости#КВН#Тюмень#Таня#Культура
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