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В ТюмГУ пройдут Дни Института истории и политических наук

1 декабря 2008, 12:37
С 8 по 11 декабря в ТюмГУ пройдут Дни Института истории и политических наук.

8 декабря в 10.00 пройдет Торжественная линейка, на которой прозвучит поздравление от профессорско-преподавательского состава. Директор института Сергей Кондратьев наградит студентов, достигших высоких результатов в научно-исследовательской деятельности, интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях.

В 10.30 первокурсников торжественно посвятят в студенты Института.

В этот же день Киноклуб ИИПН соберет любителей авторского кино на просмотр фильма "Неуместный человек" (режиссер Дженс Лиен, 2006 г., Норвегия-Исландия).

9 декабря пройдет Чемпионат по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?".

10 декабря - открытие фотовыставок "А это все о нас", "Повседневный городской пейзаж".

Завершатся Дни Института истории и политических наук 11 декабря праздничным концертом в Областной филармонии.

#Новости#Студенты#ТюмГУ#Таня#Общество
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