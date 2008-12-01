В ТюмГУ пройдут Дни Института истории и политических наук

8 декабря в 10.00 пройдет Торжественная линейка, на которой прозвучит поздравление от профессорско-преподавательского состава. Директор института Сергей Кондратьев наградит студентов, достигших высоких результатов в научно-исследовательской деятельности, интеллектуальных, творческих и спортивных состязаниях.
В 10.30 первокурсников торжественно посвятят в студенты Института.
В этот же день Киноклуб ИИПН соберет любителей авторского кино на просмотр фильма "Неуместный человек" (режиссер Дженс Лиен, 2006 г., Норвегия-Исландия).
9 декабря пройдет Чемпионат по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?".
10 декабря - открытие фотовыставок "А это все о нас", "Повседневный городской пейзаж".
Завершатся Дни Института истории и политических наук 11 декабря праздничным концертом в Областной филармонии.