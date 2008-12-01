В Тюмени выбрали "Суперсемью-2008"

Мероприятие включало несколько конкурсов. В "Визитке" каждая семья должна была представить себя за 3 минуты оригинально и артистично. В "Откровении" ведущие задавали вопросы друг о друге членам семьи, письменные и устные ответы которых должны были совпасть. В конкурсе "Наш любимый праздник" за пять минут каждое семейство изображало "картину" любимого праздника на листе бумаги. Здесь жюри оценивало сюжет, красочность, сотрудничество между членами семьи. В конкурсе "Не жизнь, а песня" путем лотереи семья получала ключевое слово. Это слово и должны были спеть участники в законченном фрагменте песни. В заключительном конкурсе "Путешествуя, танцуем" семьи должны были быстро среагировать на музыку народов мира и активно станцевать соответствующий танец.