В Тюмени выбрали "Суперсемью-2008"

Они уже успели стать призерами промежуточных туров "Суперсемьи" по Центральному, Калининскому и Ленинскому административным округам.
Подобное первенство за звание "Суперсемьи" проводится второй раз по инициативе Управления по спорту и молодежной политики города Тюмени. Цель конкурса заключается в возрождении духовно-нравственных семейных ценностей, пропаганде здорового образа жизни и повышения роли семьи в обществе.
Мероприятие включало несколько конкурсов. В "Визитке" каждая семья должна была представить себя за 3 минуты оригинально и артистично. В "Откровении" ведущие задавали вопросы друг о друге членам семьи, письменные и устные ответы которых должны были совпасть. В конкурсе "Наш любимый праздник" за пять минут каждое семейство изображало "картину" любимого праздника на листе бумаги. Здесь жюри оценивало сюжет, красочность, сотрудничество между членами семьи. В конкурсе "Не жизнь, а песня" путем лотереи семья получала ключевое слово. Это слово и должны были спеть участники в законченном фрагменте песни. В заключительном конкурсе "Путешествуя, танцуем" семьи должны были быстро среагировать на музыку народов мира и активно станцевать соответствующий танец.
По подсчету баллов по всем конкурсам уверенную победу одержала семья Сафоновых. Счастливое семейство оказалось лучшим по всем пяти оцениваемым критериям: оригинальность, артистичность, музыкальное оформление, семейная смекалка и культура общения. В своей победе семья не была уверенна, но сплоченный семейный дух, обаяние и талант сыграли свою роль. В качестве трофея Сафоновы получили ценный подарок и диплом первой степени. Остальных семей наградили дипломами за участие и поощрительными призами.