В Тюмени выбрали короля и королеву средневековой сказки

На представлении героев можно было увидеть всем известных Идальго, Дон Кихота, Ланселота, Айвенго и других. Не менее интересны и простолюдины - пастушка, шут, куртизанка. А во главе фестиваля, конечно, король и королева. Гости фестиваля услышали множество легенд о рыцарской отваге, мести, любви. В соответствии с этими легендами проходили захватывающие рыцарские поединки, смешные театральные миниатюры в стихах. Поединки сменялись концертными номерами с исполнением кельтской музыки, ирландскими танцами. То веселая музыка, звонкий смех, то снова бой и чья-то смерть(конечно, понарошку). Вот так, наверное, и жили в средневековье.