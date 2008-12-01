В Тюмени выбрали короля и королеву средневековой сказки

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Средневековый фестиваль «Рыцарская сага», организованный кафедрой археологии и средних веков, собрал на четвертом этаже истфака любителей средневековой истории, ролевиков и большое количество зрителей. Еще до начала мероприятия все фотографировались с молодыми людьми в кольчугах, латах, с мечами и луками, девушками в легких ярких платьях принцесс, с веерами или в нарядах простых крестьянок.
На представлении героев можно было увидеть всем известных Идальго, Дон Кихота, Ланселота, Айвенго и других. Не менее интересны и простолюдины - пастушка, шут, куртизанка. А во главе фестиваля, конечно, король и королева. Гости фестиваля услышали множество легенд о рыцарской отваге, мести, любви. В соответствии с этими легендами проходили захватывающие рыцарские поединки, смешные театральные миниатюры в стихах. Поединки сменялись концертными номерами с исполнением кельтской музыки, ирландскими танцами. То веселая музыка, звонкий смех, то снова бой и чья-то смерть(конечно, понарошку). Вот так, наверное, и жили в средневековье.
Вот пришло время выбрать «короля и королеву» бала. Не тех, что по сценарию, а тех, кто заслужили эти звания за свои старания. Чей костюм оказался самым красивым и соответствующим реалиям того времени определили зрители своими овациями. Среди девушек победила пастушка, еще своим первым выступлением завоевавшая сердца зрителей, а среди молодых людей – доблестный рыцарь.
После праздника всех участников и гостей ждал небольшой пир: блюда средневековой кухни мог попробовать каждый желающий. Проголодавшиеся рыцари после битв налетели на еду. Кроме того, тут же был устроен уже полюбившийся тюменцам книжный обменник, где каждый желающий мог поменять свою ненужную книгу, на любую из представленных.
По словам одного из организаторов мероприятия, старшего преподавателя кафедры – Дмитрия Валерьевича Байдуша – «идея проведения такого фестиваля зародилась давно, и вот сейчас нашли хороший повод провести его – десятилетие кафедры археологии и истории средних веков. Студенты и преподаватели с радостью восприняли такое предложение и с энтузиазмом взялись за его организацию». Режиссурой занималось творческое объединение «Фабула», а реконструкцию предоставил Алексей Лапшин.