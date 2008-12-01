В Тюмени отметили грузинский праздник осени

Всем гостям предлагались угощения и домашнее вино, а глаза и уши радовали выступления с национальными песнями и танцами народов разных стран. Не раз из уст присутствующих прозвучала такая фраза: главное, чтобы не было войны. Видимо, недавние военные действия между Грузией и Осетией настолько запали в душу людям, что до сих пор они говорят о мире со слезами на глазах.