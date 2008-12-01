В Тюмени отметили грузинский праздник осени

И хоть Тюмень отличается от солнечной страны, традиции остаются неизменными. На праздник осени пришли не только грузины, но и люди других национальностей, для того чтоб поздравить друг друга и посмотреть прекрасное выступление разных народов.
Открыли концерт юноша и девушка с народным грузинским танцем под названием «партули». После чего на сцену вышла маленькая девочка с песней на грузинском языке. Она спела ее так, что зал взорвался аплодисментами. Концерт украсили и современные номера: огромное удивление у публики вызвал номер с исполнением брэйк-данса.
Всем гостям предлагались угощения и домашнее вино, а глаза и уши радовали выступления с национальными песнями и танцами народов разных стран. Не раз из уст присутствующих прозвучала такая фраза: главное, чтобы не было войны. Видимо, недавние военные действия между Грузией и Осетией настолько запали в душу людям, что до сих пор они говорят о мире со слезами на глазах.
Всех гостей встречали и провожали с такой теплотой, что не было никого без улыбки на лице.