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В Тюмени отметили грузинский праздник осени

1 декабря 2008, 15:15
29 ноября в ДК "Строитель" прошел концерт, посвященный грузинскому празднику осени. В Грузии существует традиция: после того как весь урожай собран, люди накрывают на стол и все вместе угощаются тем, что выращивали долгое время.
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Тюмень

И хоть Тюмень отличается от солнечной страны, традиции остаются неизменными. На праздник осени пришли не только грузины, но и люди других национальностей, для того чтоб поздравить друг друга и посмотреть прекрасное выступление разных народов.

Открыли концерт юноша и девушка с народным грузинским танцем под названием «партули». После чего на сцену вышла маленькая девочка с песней на грузинском языке. Она спела ее так, что зал взорвался аплодисментами. Концерт украсили и современные номера: огромное удивление у публики вызвал номер с исполнением брэйк-данса.

Всем гостям предлагались угощения и домашнее вино, а глаза и уши радовали выступления с национальными песнями и танцами народов разных стран. Не раз из уст присутствующих прозвучала такая фраза: главное, чтобы не было войны. Видимо, недавние военные действия между Грузией и Осетией настолько запали в душу людям, что до сих пор они говорят о мире со слезами на глазах.

Всех гостей встречали и провожали с такой теплотой, что не было никого без улыбки на лице.

#Новости#Праздники#Тюмень#Таня#Культура
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