Тюменcкие «волшебники» возрождают семейную духовность

Каждый месяц по воскресеньям, начиная с 1998 года, молодые родители и их дети собираются на базе центра «Ровесник», который находится по адресу: улица Широтная, 23. Десятилетним существованием «Академия домашних волшебников» обязана руководителю Зое Ваулиной. Именно она устраивает различные встречи с тюменскими писателями и художниками и организовывает развлечения и игры для всей семьи. Также в клубе ведет свою работу семейная мастерская, где детей учат делать игрушки и сувениры. Теперь каждая встреча ─ по просьбе родителей ─ заканчивается чаепитием, собирающим за одним столом всю семью.
В это воскресенье встреча была посвящена Всемирному дню матери. Мероприятие открывал праздничный концерт, на котором юные воспитанники выступили с танцевальными номерами. После, дети состязались в спортивных играх и эстафетах, где им понадобилось немало ловкости, чтобы быстрее всех «прибраться в доме» или умело «запеленать младенца».
По словам Веры Хамидуллиной, жительницы Тюменского микрорайона, посещающей клуб выходного дня вместе с сыном уже на протяжении восьми лет, занятия помогли ребенку не только развиться духовно, но и научиться работать руками, к примеру, в одном из кружков мальчик освоил бисероплетение.
Работа клуба направлена на возрождение культурных традиций и духовности в семье, благодаря деятельности «Академии домашних волшебников», между родителями и их детьми создаются крепкие дружественные отношения. Все занятия абсолютно бесплатные, записаться на следующую встречу можно по телефонам: 36-57-85 или 39-12-67.