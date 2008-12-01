Тюменcкие «волшебники» возрождают семейную духовность

Каждый месяц по воскресеньям, начиная с 1998 года, молодые родители и их дети собираются на базе центра «Ровесник», который находится по адресу: улица Широтная, 23. Десятилетним существованием «Академия домашних волшебников» обязана руководителю Зое Ваулиной. Именно она устраивает различные встречи с тюменскими писателями и художниками и организовывает развлечения и игры для всей семьи. Также в клубе ведет свою работу семейная мастерская, где детей учат делать игрушки и сувениры. Теперь каждая встреча ─ по просьбе родителей ─ заканчивается чаепитием, собирающим за одним столом всю семью.