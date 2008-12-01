Тюмень погрузится в мир иллюзии

Такое событие обещает стать традиционным в нашем городе, поскольку виновник его, Сергей Кораблев, после нескольких лет исканий, возвращается в родные пенаты.
Имя этого иллюзиониста известно во всей России, однако вырос он именно в Тюменской области. Свой первый фокус Сергей приготовил для новогоднего утренника в детском доме. Фокус не получился, но неудача, что нечасто бывает с детьми, не расстроила его, а напротив, подвигла на дальнейшее саморазвитие.
В Тюмени у Сергея Кораблева грандиозные планы. Помимо еженедельного шоу «Магическая среда» в нашем городе будут показываться спектакли для детей и взрослых. Кроме того, именно наш город к 2010 году должен стать центром «Российского Союза Иллюзионистов». Под началом этой организации планируется создать стационарную базу для подготовки и демонстрации иллюзионных шоу, перевозной театр, единую сеть российских иллюзионных магазинов и т.д.
По словам иллюзиониста, «ниша чудес» в России никем не занята, и именно у Тюмени есть шансы для ее развития. Отличие русского иллюзиона от зарубежного заключается в его театральности. «Мне нужно, чтобы люди улыбались. Я хочу вас развлекать», - говорит мэтр фокусного искусства. Стоит сказать, что пока это у него успешно получается. Сергей Кораблев умеет делать все – от карточных фокусов до исчезновения автомобиля. Однажды ему даже пришлось объясняться с милицией – исчезнувший зритель решил воспользоваться моментом и сбежал к любовнице.
Какие фокусы будут показываться зрителям в среду, пока секрет. Но фокусник уверен, что каждую неделю будут добавляться новые элементы программы, а секреты постепенно разоблачаться. Таким образом, полное обновление программы планируется раз в месяц. «Когда фокусы разоблачаются, придумываются новые», - поясняет Сергей Кораблев.