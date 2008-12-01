Тюмень погрузится в мир иллюзии

По словам иллюзиониста, «ниша чудес» в России никем не занята, и именно у Тюмени есть шансы для ее развития. Отличие русского иллюзиона от зарубежного заключается в его театральности. «Мне нужно, чтобы люди улыбались. Я хочу вас развлекать», - говорит мэтр фокусного искусства. Стоит сказать, что пока это у него успешно получается. Сергей Кораблев умеет делать все – от карточных фокусов до исчезновения автомобиля. Однажды ему даже пришлось объясняться с милицией – исчезнувший зритель решил воспользоваться моментом и сбежал к любовнице.