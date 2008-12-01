Сегодня тюменцы отмечают всемирный день борьбы со СПИДом

Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, если несколько лет назад 80% ВИЧ-инфицированных заражались при внутривенном употреблении наркотиков, то сейчас увеличивается доля лиц, зараженных половым путем. Также увеличивается число ВИЧ-инфицированных, находящихся на «поздних стадиях» заболевания и нуждающихся в антиретровирусной терапии. Отмечается рост случаев ВИЧ среди женщин, в том числе среди беременных, и как следствие, рост числа детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. Таких детей у нас родилось 46. У 1 ребенка выявлена ВИЧ-инфекция, которую он получил от своей мамы.