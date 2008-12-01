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Сегодня тюменцы отмечают всемирный день борьбы со СПИДом

1 декабря 2008, 16:28
В 17 часов областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом в ТРЦ «Гудвин» проводит акцию с раздачей буклетов, викторинами и анкетированием.
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Тюмень

Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в центре, посетители ответят на вопросы об опасном вирусе. Таким образом, организаторы акции смогут узнать, какие факты о ВИЧ тюменцам малоизвестны. Эти знания пригодятся в дальнейшей профилактической работе.

Отметим, сегодня на юге области зарегистрировано более 9-ти тысяч ВИЧ-инфицированных. При чем 5636 человек – жители Тюмени. С каждым годом количество инфицированных растет. Если за 11 месяцев этого года врачи зафиксировали 598 случаев ВИЧ среди тюменцев, то за весь прошлый год на учет встали 514 жителей. Большинство инфицированных – молодые люди от 20 до 30 лет.

Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, если несколько лет назад 80% ВИЧ-инфицированных заражались при внутривенном употреблении наркотиков, то сейчас увеличивается доля лиц, зараженных половым путем. Также увеличивается число ВИЧ-инфицированных, находящихся на «поздних стадиях» заболевания и нуждающихся в антиретровирусной терапии. Отмечается рост случаев ВИЧ среди женщин, в том числе среди беременных, и как следствие, рост числа детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. Таких детей у нас родилось 46. У 1 ребенка выявлена ВИЧ-инфекция, которую он получил от своей мамы.

#Новости#СПИД#Тюмень#Медицина#Таня#Общество
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