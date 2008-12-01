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Пути выхода из экономического кризиса обсудили в Тюмени

1 декабря 2008, 15:29
Пути выхода из кризиса обсудили на Гражданском форуме Уральского федерального округа в Тюмени 28 ноября. Губернатор Владимир Якушев подчеркнул значимость российских ценностей для дальнейшего развития страны.
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Тюмень

Глава региона отметил зависимость России от развития экономики ведущих стран: «Сегодня как никогда важна конкурентоспособность российской экономики. Лучшими антикризисными мерами Президент Дмитрий Медведев назвал продолжение развития страны по инновационному пути, внедрение передовых технологий, увеличение производительности труда. Это повысит конкурентоспособность России, а значит, ее шансы выйти из мирового кризиса с наименьшими издержками».

Правительство Тюменской области также разработало комплекс мер в данном направлении. «Мы ведем постоянный мониторинг состояния реального сектора экономики, рынка труда и финансового рынка. На последнем заседании областной думы мы более чем в шесть раз увеличили финансирование программы государственной гарантии на 2008 год. Это связано с планами приобретения у строительных компаний социального жилья для переселения людей из ветхих домов. В 2009 году мы сохраним ставшие традиционными меры финансовой поддержки промышленности. Более того, сейчас мы ведем активный диалог с ассоциациями товаропроизводителей региона, обсуждаем наши новые инициативы северян государственной поддержки. Среди них – расширение предоставляемого бюджетом компенсаций по банковским кредитам, они будут теперь предоставляться не только по кредитам на капитальные затраты, но и на пополнение оборотных средств, при условии сохранения рабочих мест», - заметил губернатор.

Владимир Якушев добавил, что, по мнению большинства экспертов, российская отрасль высоких технологий скорее выиграет из-за кризиса, чем проиграет. Такое развитие возможно из-за высокого спроса крупных компаний на инновационные технологии. Построенный три недели назад технопарк, считает губернатор, поможет этот спрос удовлетворить.

#Новости#Экономическая политика#Тюмень#Таня#Экономика
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