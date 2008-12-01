Пути выхода из экономического кризиса обсудили в Тюмени

Правительство Тюменской области также разработало комплекс мер в данном направлении. «Мы ведем постоянный мониторинг состояния реального сектора экономики, рынка труда и финансового рынка. На последнем заседании областной думы мы более чем в шесть раз увеличили финансирование программы государственной гарантии на 2008 год. Это связано с планами приобретения у строительных компаний социального жилья для переселения людей из ветхих домов. В 2009 году мы сохраним ставшие традиционными меры финансовой поддержки промышленности. Более того, сейчас мы ведем активный диалог с ассоциациями товаропроизводителей региона, обсуждаем наши новые инициативы северян государственной поддержки. Среди них – расширение предоставляемого бюджетом компенсаций по банковским кредитам, они будут теперь предоставляться не только по кредитам на капитальные затраты, но и на пополнение оборотных средств, при условии сохранения рабочих мест», - заметил губернатор.