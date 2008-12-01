Песня бензопилы: «Industrial live party» в Тюмени

Пару слов о столичном проекте «Hobos». Интересен тот факт, что их выступление действительно можно назвать живым. Музыканты используют синтезаторы, сэмплеры, драм-машины и другие музыкальные аппараты, генерирующие звучание в реальном времени. Невероятный интерес к сложному студийному оборудованию и упорное желание научиться извлекать новый звук привело к впечатляющим результатам. В октябре 2005 г. «Hobos» выпустил дебютную пластинку «Dirty Fuck EP» на немецком лейбле «Solaris Records», которую радушно встретили не только музыкальные критики, но и многочисленные ди-джеи. Том Стефан (Superchumbo) играл треки с этой пластинки в своем радиошоу на британской Kiss FM, а Smokin’ Jo влюбилась в трек «Trick», назвав его своим гимном на фестивале в Ибице. Кстати – Владимир Вавилов, автор проекта Hobos, занимается также написанием саунд-треков, в частности для прошлогоднего фильма «Медвежья охота» (режиссер Валерий Николаев), и в данный период пишет этническую музыку для исторического кино.