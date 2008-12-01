Песня бензопилы: «Industrial live party» в Тюмени

Что уж говорить про бетоноукладочную машину – это просто поэзия. Словом, стоит совместить эти звуки в один ритмичный sound – и ноги сами несут вас на танцпол. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно было посетить 28 ноября night club «London», где состоялось «Industrial live party» – эксклюзивное выступление российских электронщиков.
Данное мероприятие приурочено к совместному творению под названием «Industrial E.P», авторами которого стали три кита российской DJ-индустрии, а именно - Михаил Кобзарь (Plastic Sound, Тюмень), Владимир Вавилов (Hobos, Москва) и Максим Tresk (Pyramida, Тюмень). Проект был выпущен на немецком лейбле «Gastspiel» и часть треков прозвучала в программе «Industrial party». И вот впервые на одной сцене: PLASTIC SOUND, МАКСИМ TRESK и HOBOS [МОСКВА] – событие, достойное внимания.
Разумеется, Тюмень – это не Ибица или Каzантип, однако и здесь можно услышать хороший deep, trance и house. Просто об этом мало кто знает, поэтому народа в London’е было немного. Стробоскоп пытается выхватить из клубов наплывающего дыма тела на танцполе. Положительный момент party – отличная визуализация от Vj E.Q. На экране качественный урбанистический психодел – телевизор вместо головы и раскручивающаяся спираль. Состояние измененного сознания, одним словом. Ближе к трем часам ночи неизменно начинает одолевать сонливость, однако появление двух девочек рядом с пультом ди-джея как раз то, что нужно для поднятия настроения.
Пару слов о столичном проекте «Hobos». Интересен тот факт, что их выступление действительно можно назвать живым. Музыканты используют синтезаторы, сэмплеры, драм-машины и другие музыкальные аппараты, генерирующие звучание в реальном времени. Невероятный интерес к сложному студийному оборудованию и упорное желание научиться извлекать новый звук привело к впечатляющим результатам. В октябре 2005 г. «Hobos» выпустил дебютную пластинку «Dirty Fuck EP» на немецком лейбле «Solaris Records», которую радушно встретили не только музыкальные критики, но и многочисленные ди-джеи. Том Стефан (Superchumbo) играл треки с этой пластинки в своем радиошоу на британской Kiss FM, а Smokin’ Jo влюбилась в трек «Trick», назвав его своим гимном на фестивале в Ибице. Кстати – Владимир Вавилов, автор проекта Hobos, занимается также написанием саунд-треков, в частности для прошлогоднего фильма «Медвежья охота» (режиссер Валерий Николаев), и в данный период пишет этническую музыку для исторического кино.
Примечательно, что треки наших земляков, Plastic Sound и Максима Tresk, нашли широкое распространение в Европе.
Также в программе выступили резидент London-club'а Dj Pro-Z, Dj BayeFF и Dj ZaZa в Chillout. Закончилась ночь non stop bit после afterparty в 8.00.