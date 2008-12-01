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Новое предложение: где взять и куда вложить деньги

1 декабря 2008, 09:33
15 ноября 2008 года начал работу новый интернет-портал «Деньги в бизнес.ru».

15 ноября 2008 года начал работу новый интернет-портал «Деньги в бизнес.ru».

Здесь могут заявить о себе все, кому необходимы деньги на развитие бизнеса или для реализации новой интересной идеи (рубрика «Проекты для инвестиций»), либо те, кому срочно требуются деньги, которые заемщик готов взять на определенных условиях (рубрика «Требуются деньги»).

В свою очередь те, кто располагает свободными финансами (частные инвесторы), имеют возможность выбирать наиболее выгодные и интересные предложения о вложении средств в какой-либо бизнес, или дать денег взаймы на выгодных условиях.

Есть на портале и традиционные рубрики «Куплю/продам недвижимость» и «Куплю/продам бизнес».

В рубрике «Информация для Предпринимателей и Инвесторов» дана популярная информация об Инвестициях и Инвесторах.

В случае возникновения потребности в юридическом, бухгалтерском, аудиторском сопровождении, или необходимости разработать бизнес-план, партнеры портала предлагают полное профессиональное сопровождение сделок купли-продажи бизнеса (или доли) и недвижимости.

Деньги делают бизнес, бизнес делает деньги.

#Новости#Деньги#Интернет#Бизнес#Таня#Экономика
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