Каждой молодой семье - квартиру в Тюмени

Темой заседания являлась программа обеспечения жильем молодых семей.
На вопросы присутствующих ответили специалисты главного управления строительства и департамента жилищной помощи - Светлана Леонидовна Полякова и Евгений Николаевич Костин.
Программа начала реализоваться в 2006 году. Участие в ней могут принять семьи, в которых оба родителя не старше 35 лет, имеют тюменскую прописку и признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Основные требования для получения этого права - отсутствие в наличии на каждого члена семьи 15 кв.м. жилого помещения. Государство дает 40 % от стоимости жилья семьям с детьми и 35 % бездетным. Условиями являются: наличие имущества на сумму не менее 100 тыс. руб. и достаточное количество средств для приобретения или постройки нового жилья. Квартиру можно приобрести только в Тюмени.
Норма для семьи - 18 кв.м. на человека, эта цифра умножается на количество членов семьи, из полученного результата берут 40 %, которые и оплачивает государство. Если в период рассмотрения документов в семь рождается еще один ребенок, то заявитель имеет право на дополнительные 5 %.
На сегодняшний день муниципалитет приобрел 41 квартиру для малоимущих и еще 340 семей стоят в очереди. Программа действует до 2010 года, но планируется продолжить ее до 2012 года.
Далее для участников собрания и сотрудников центра "Мария", силами детей, состоялось праздничное мероприятие - "Мама, драгоценная моя", посвященное Всероссийскому Дню Матери.