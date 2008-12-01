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Каждой молодой семье - квартиру в Тюмени

1 декабря 2008, 10:14
27 ноября в центре социальной помощи семье и детям "Мария" состоялось очередное собрание многодетных семей, с участием Председателя Совета Тюменского Регионального отделения Всероссийского сообщества многодетных и приемных семей Е.Ю. Майсюк.
Сюжет
Тюмень

Темой заседания являлась программа обеспечения жильем молодых семей.

На вопросы присутствующих ответили специалисты главного управления строительства и департамента жилищной помощи - Светлана Леонидовна Полякова и Евгений Николаевич Костин.

Программа начала реализоваться в 2006 году. Участие в ней могут принять семьи, в которых оба родителя не старше 35 лет, имеют тюменскую прописку и признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Основные требования для получения этого права - отсутствие в наличии на каждого члена семьи 15 кв.м. жилого помещения. Государство дает 40 % от стоимости жилья семьям с детьми и 35 % бездетным. Условиями являются: наличие имущества на сумму не менее 100 тыс. руб. и достаточное количество средств для приобретения или постройки нового жилья. Квартиру можно приобрести только в Тюмени.

Норма для семьи - 18 кв.м. на человека, эта цифра умножается на количество членов семьи, из полученного результата берут 40 %, которые и оплачивает государство. Если в период рассмотрения документов в семь рождается еще один ребенок, то заявитель имеет право на дополнительные 5 %.

На сегодняшний день муниципалитет приобрел 41 квартиру для малоимущих и еще 340 семей стоят в очереди. Программа действует до 2010 года, но планируется продолжить ее до 2012 года.

Далее для участников собрания и сотрудников центра "Мария", силами детей, состоялось праздничное мероприятие - "Мама, драгоценная моя", посвященное Всероссийскому Дню Матери.

#Новости#Семейный вопрос#Жилищный вопрос#Тюмень#Таня#Общество
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