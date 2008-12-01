Каждой молодой семье - квартиру в Тюмени

Программа начала реализоваться в 2006 году. Участие в ней могут принять семьи, в которых оба родителя не старше 35 лет, имеют тюменскую прописку и признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Основные требования для получения этого права - отсутствие в наличии на каждого члена семьи 15 кв.м. жилого помещения. Государство дает 40 % от стоимости жилья семьям с детьми и 35 % бездетным. Условиями являются: наличие имущества на сумму не менее 100 тыс. руб. и достаточное количество средств для приобретения или постройки нового жилья. Квартиру можно приобрести только в Тюмени.