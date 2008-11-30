В Тюмени подвели итоги выставки детских работ, посвященных осени

Собравшихся гостей порадовали праздничным концертом, на котором с песнями и танцами выступили воспитанники детско-юношеского центра. При подведении итогов благодарственными письмами наградили художественных руководителей, под чьей опекой ребята занимаются творчеством. Затем под бурные аплодисменты родителей дипломами и ценными призами наградили и самих победителей выставки, среди которых в номинации рисунок и живопись отличились Алина Пугаева, Наталья Гончаренко и Тамара Проскурякова, занявшие первые места в своей возрастной группе. Среди работ в номинации декоративно-прикладное искусство был отмечен Алексей Пахолок, представивший на суд жюри бумажную филигрань под название «Снегирю ─ привет, осени ─ конец». Чествовал победителей сам организатор выставки ─ Геннадий Толубаев.