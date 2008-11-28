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Заключенные Тюмени тоже отметят день матери

28 ноября 2008, 16:22
День матери отметят во всех колониях и СИЗО юга области. Как рассказала корреспонденту Nashgorod.ru начальник пресс-службы управления федеральной службы исполнения наказания по Тюменской области Марина Кузнецова, празднование проходит уже не первый раз и стало традицией.
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Тюмень

В местах не столь отдаленных будут организованы концертные программы и чаепития. Творческие номера будут готовить сами заключенные под руководством сотрудников воспитательных отделов. Посмотреть концерт руководство колоний приглашает матерей осужденных и близких им людей.

Самое главное, что после концерта осужденные смогут в течение нескольких часов свободно пообщаться со своими родными.

Отметим, что празднование дня матери – своеобразное поощрение для заключенных. Поучаствовать в празднике смогут только те, кто примерно отбывает наказание, учится или работает. В день концерта в колониях и СИЗО будет работать усиленная охрана.

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