Заключенные Тюмени тоже отметят день матери

В местах не столь отдаленных будут организованы концертные программы и чаепития. Творческие номера будут готовить сами заключенные под руководством сотрудников воспитательных отделов. Посмотреть концерт руководство колоний приглашает матерей осужденных и близких им людей.
Самое главное, что после концерта осужденные смогут в течение нескольких часов свободно пообщаться со своими родными.
Отметим, что празднование дня матери – своеобразное поощрение для заключенных. Поучаствовать в празднике смогут только те, кто примерно отбывает наказание, учится или работает. В день концерта в колониях и СИЗО будет работать усиленная охрана.