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Юные тюменцы освоили традиционные ремесла

28 ноября 2008, 12:47
27 ноября в школе искусств «Гармония» состоялось открытие выставки детских творческих работ «Город, люди, вещи».
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Тюмень

Для школы эта выставка стала крупным мероприятием. Не каждое учебное заведение может похвастаться сотрудничеством с музеями, не говоря уже о фабриках.

На выставке были представлены работы учащихся «Гармонии» и художественной школы имени А.П. Митинского. Присутствующие могли лицезреть изобилие детских творений в различных прикладных жанрах: от бумажного конструирования и интерьерной графики и до ковроткачества и декоративных работ по интерьеру.

Проведение выставки стало результатом совместного проекта школ искусств и музея «Мебель старая Тюмени» при мебельной фабрике «Заречье», администрируемого Благотворительным Фондом развития города Тюмени. В течение полугода юные «работники искусства» ездили в ведомственный музей, делали зарисовки, знакомились с экспозициями предметов домашнего быта 19 века, изучали традиционные ремесла. Как отметили организаторы, цель мероприятия - пробудить у учащихся художественных школ интерес к истории и традиционным ремеслам нашего города. Открытие выставки ознаменовалось проведением мастер-класса Н.А.Гордеевой, члена союза художников Тюмени, где каждый желающий мог попробовать ткать маленькие коврики в технике махрового ковроткачества. В то же время Юлия Дмитриевна учила участников встречи росписи по дереву в стиле нижнетагильской росписи.

Настя, ученица «Гармонии», предметом изображения на своей картине выбрала мост Влюбленных: «Это символ любви, символ будущего». Сама же она в будущем хочет поехать в Санкт-Петербург учиться на дизайнера.

В основном на выставке были представлены работы учеников 6-7х классов, в среднем за лето приняло участие в музейных экскурсиях около 100 учащихся школы. Также присутствовали родители ребят, некоторые из которых не побоялись попробовать себя в роли ткачей и художников наравне со своими талантливыми детьми. Родители отметили необходимость проведения подобных мероприятий, расширяющих горизонты культурного и исторического знания горожан о родном городе, и с удовольствием заполняли книгу отзывов и предложений одобрительными рецензиями. По результатам выставки юные участники будут премированы подарками.

У Надежды Ивановны уже 2 правнука, вместе со своей сестрой Галиной они пришли на выставку в качестве обычных посетителей. «Мы любим подобные мероприятия. Здесь погружаешься в мир детской непосредственности, отдыхаешь душой».

#Новости#Выставки#Тюмень#Таня#Культура
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