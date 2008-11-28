Юные тюменцы освоили традиционные ремесла

В основном на выставке были представлены работы учеников 6-7х классов, в среднем за лето приняло участие в музейных экскурсиях около 100 учащихся школы. Также присутствовали родители ребят, некоторые из которых не побоялись попробовать себя в роли ткачей и художников наравне со своими талантливыми детьми. Родители отметили необходимость проведения подобных мероприятий, расширяющих горизонты культурного и исторического знания горожан о родном городе, и с удовольствием заполняли книгу отзывов и предложений одобрительными рецензиями. По результатам выставки юные участники будут премированы подарками.