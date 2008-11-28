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Тюменским аттракционам не страшен мороз

28 ноября 2008, 10:36
Сегодня большинство аттракционов на Цветном бульваре продолжают работать (всего около 25-ти). Из-за похолодания закрылись «Лебединое озеро», водный тир и батуты.
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Отдых

Как рассказали сотрудники парка, самый морозоустойчивый аттракцион в Тюмени – колесо обозрение, он может выдержать температуру до -20 градусов. Экстремальные аттракционы выдерживают холода до -15 градусов. Тем не менее, если температура воздуха опустится до -15, весь парк закроют.

Отметим, что в скором времени на месте «Лебединого озера» откроется каток. Тюменцы опробуют лед, как только установится низкая температура. В прошлом году каток был открыт первого декабря. Посетителям будут предложены коньки на прокат. Сегодня стоимость посещения «лебединого» катка еще не установлена. Напомним, что в прошлом году один час катания на льду здесь стоил 100р. В эту стоимость входила оплата прокатных коньков.

#Новости#Отдых#Тюмень#Ксения#Общество
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