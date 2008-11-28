Тюменским аттракционам не страшен мороз

Отметим, что в скором времени на месте «Лебединого озера» откроется каток. Тюменцы опробуют лед, как только установится низкая температура. В прошлом году каток был открыт первого декабря. Посетителям будут предложены коньки на прокат. Сегодня стоимость посещения «лебединого» катка еще не установлена. Напомним, что в прошлом году один час катания на льду здесь стоил 100р. В эту стоимость входила оплата прокатных коньков.