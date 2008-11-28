Подешевеет ли бензин в Тюмени?

При этом Газпромнефть-Тюмень занимает на рынке Тюменской области и северных автономий доминирующее положение. 16 октября федеральная антимонопольная служба направила в адрес семи нефтяных компаний, в том числе ЛУКОЙЛа и Газпромнефти, предостережения о необходимости снижения цен на нефтепродукты в соответствии с рыночными условиями. Компании цены снизили, правда, незначительно, не везде и не все. Во вторник стало известно, что ФАС наложила штраф на ОАО «Газпромнефть» за злоупотребление доминирующим положением на рынке на сумму более 1 млрд. 350 млн. руб.
Видимо, это обстоятельство повлияло на отношение сотрудников Газпромнефти в Тюмени к прессе – получить комментарий о состоянии цен на их бензозаправках и реакции на предписания ФАС не удалось.
В компании ЛукойлУралНефтепродукт комментарии дали. Объяснили, что снижение цен на ГСМ проводилось дважды – 23.10 и 18.11. На вопрос, почему оно существенно отстает от темпов снижения цен на нефть на мировом рынке, ответа получить не удалось. Искать его мне предложили, как минимум в Перми или Уфе, где находятся нефтеперерабатывающие заводы.
Чтобы не быть голословной, приведу сравнительный анализ: на автозаправочных станциях ЛУКОЙЛа в сентябре бензин Аи-80 стоил 20 руб. 70 коп, в данное время стоит 19 руб. 70 коп., Аи-92 подешевел за это время на 2 рубля 50 коп (стоит 21-60 вместо 24-10), Аи-95 уступил сентябрю лишь руль сорок – с 25-50 упал до 24-10, ровно на полтора рубля стал дешевле Аи-98 – нынешняя его стоимость 26 рублей 50 копеек. Снижение цен на дизтопливо практически незаметно – всего 60 копеек, за литр солярки сегодня платят 24-20.
Как объяснила руководитель группы поставок и реализации Светлана Борн, связано это с тем, что в октябре предприятие начало реализацию более качественного, а, следовательно, и более дорогого вида дизтоплива марки ЭКТО, соответствующей самым высоким мировым стандартам, как в области экологических требований, так и влияния на двигатель.
Тюменские цены на ГСМ не сильно отличаются от средних по России. По данным федеральной службы государственной статистики, средняя цена бензина марки Аи-76 (Аи-80) снизилась с 19,47 до 19,16 рубля, Аи-92 – с 22,34 до 22,01, а бензин Аи-95 подешевел с 24,67 до 24,43 рубля. Средняя цена бензина в России составила 21,32 рубля, а дизтоплива – 23 рубля, и по-прежнему остается одной из самых высоких в Европе, в соотношении с уровнем заработной платы большей части населения.
На ЛУКОЙЛовских заправках сказали, что ожидают нового снижения цен, но когда оно будет, пока не известно. Все зависит от оптовых цен, которые спускаются с нефтеперерабатывающих заводов.