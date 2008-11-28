Подешевеет ли бензин в Тюмени?

При этом Газпромнефть-Тюмень занимает на рынке Тюменской области и северных автономий доминирующее положение. 16 октября федеральная антимонопольная служба направила в адрес семи нефтяных компаний, в том числе ЛУКОЙЛа и Газпромнефти, предостережения о необходимости снижения цен на нефтепродукты в соответствии с рыночными условиями. Компании цены снизили, правда, незначительно, не везде и не все. Во вторник стало известно, что ФАС наложила штраф на ОАО «Газпромнефть» за злоупотребление доминирующим положением на рынке на сумму более 1 млрд. 350 млн. руб.