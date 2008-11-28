Лесобаза: есть недовольства со стороны жителей

В настоящее время количество автомобилей растет как на дрожжах, а тюменские дворы совершенно не предназначены для такого количества машин – эту проблему выделяют главной многие жители Тюмени.
Улица Домостроителей, проходящая в районе Лесобазы, – это, в основном, пяти- и девятиэтажные дома 121, 86 и 83 серий. Квартиры в этих домах замечательные, но вот придворовые территории вызывают множество недовольств со стороны жителей.
ул. Домостроителей, д.14
Все бы ничего этом дворе, и огороженная детская площадка со всеми необходимыми для развлечения наших чад конструкциями (горки, качели, баскетбольные кольца, «грибки», песочницы), и мусорные баки есть но есть одно НО! Незатейливые автолюбители не считают нужным ездить на своих транспортных средствах по отведенных для них участкам, они, не чураясь безопасности детей, разъезжают по игровой площадке. Опасно ли это? Бояться ли нам за своих детей? Ответ очевиден. Но винить в этом лишь автовладельцев не имеет смысла, потому как большинство дворов нашего города не располагают парковками для содержания на них автомобилей, и жители пытаются найти выход из сего положения самостоятельно.
Елена, молодая мама: «Я не могу отпустить своего шестилетнего ребенка самостоятельно погулять, так как на территории детской площадки разъезжают машины. Хотя они не гоняют по ней с бешеной скоростью, но дети есть дети, могут побежать за мячиком и … Еще меня пугает бетонная скамейка рядом с песочницей, кто придумал вообще делать их из бетона… »
Ксения Викторовна, пенсионерка: «Я редко выхожу на улицу, возраст все же, но когда выбираюсь подышать воздухом, то страшат меня немного машины, которые посреди двора ездят, но что поделать, свыкаемся. А так все хорошо, скамейки возле каждого подъезда, что нам еще старикам нужно?.. »
ул. Домостроителей, д. 26
Придворовая территория дома №26 оставляет желать лучшего. Обширная детская площадка со всеми надлежащими сооружениями, отдельное огороженное поле для футбола с припаянными (!!!) воротами, несколько мусорных баков, расположенных в разных частях двора. Но! Вновь но! После дождя … некоторые, непокрытые асфальтом участки двора превращаются в труднопроходимые грязевые вяжущие лужи. Попасть в такой «плен» - врагу не пожелаешь, можно и завязнуть там как наша знаменитая тюменская лошадь. Ну и конечно же, проблема номер два, хотя она всегда стоит как номер один – это парковочные места .. их мало. Очень. Не хватает.
Настя, студентка: «Меня в моем дворе устраивает все, кроме того, что ночью детская площадка превращается в стоянку для машин. Также порой мусора бывает так много в баках, что приходится класть его рядом. Мне вообще эти новые мусорные баки не нравятся, невместительные они».
Ольга: «Мне как человеку, который водит автомобиль не нравится во дворе то, что отсутствуют места парковки. Если приезжаешь с работы чуть позже восьми часов есть большая вероятность не успеть занять место… приходится сломя голову скорее бежать с работы, чтобы поставить свою «лошадку».
ул. Домостроителей, д. 4, 8
Светлана, домохозяйка: «Я – домохозяйка. Сижу с двумя дошколятами дома. Чтобы выйти с ними погулять мне приходится идти в соседний двор, это неудобно. Да и одних я отпустить их не могу, так как они будут находиться вне поля моего зрения. Хотелось бы, чтобы у нашего дома была своя детская площадка».
ул. Домостроителей, д.2 корп.1
Примерно такую картину наблюдают жильцы дома №2/1 смотря из окна своего теплого жилища. Старая трансформаторная будка с прилегающими бетонными плитами, внутри которых бомжи «таят» свои «секреты» шокирует прохожих. Не очень-то эстетично.
Динара Фатхуллина