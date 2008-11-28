Лесобаза: есть недовольства со стороны жителей

Все бы ничего этом дворе, и огороженная детская площадка со всеми необходимыми для развлечения наших чад конструкциями (горки, качели, баскетбольные кольца, «грибки», песочницы), и мусорные баки есть но есть одно НО! Незатейливые автолюбители не считают нужным ездить на своих транспортных средствах по отведенных для них участкам, они, не чураясь безопасности детей, разъезжают по игровой площадке. Опасно ли это? Бояться ли нам за своих детей? Ответ очевиден. Но винить в этом лишь автовладельцев не имеет смысла, потому как большинство дворов нашего города не располагают парковками для содержания на них автомобилей, и жители пытаются найти выход из сего положения самостоятельно.