До завершения проекта «Имя Россия» остался месяц

В эти дни значительно увеличилось количество голосующих за нашего земляка, единственного ученого в списке 12-ти великих россиян – Дмитрия Ивановича Менделеева. Персона выдающегося химика в общем рейтинге переместилась с 10-й позиции на 9-ю, поменявшись местами с личностью не менее выдающегося писателя-гуманиста Федора Достоевского. Таким образом, автору Периодической системы химических элементов отдано более 54 тысяч голосов, за автора «Братьев Карамазовых» проголосовало свыше 52-х тысяч россиян.