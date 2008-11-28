До завершения проекта «Имя Россия» остался месяц

На этой неделе заметно активизировалось голосование. Число россиян, вовлеченных в исторический выбор-2008, перешагнуло миллионный рубеж и достигло отметки в 1 миллион 210 тысяч.
В эти дни значительно увеличилось количество голосующих за нашего земляка, единственного ученого в списке 12-ти великих россиян – Дмитрия Ивановича Менделеева. Персона выдающегося химика в общем рейтинге переместилась с 10-й позиции на 9-ю, поменявшись местами с личностью не менее выдающегося писателя-гуманиста Федора Достоевского. Таким образом, автору Периодической системы химических элементов отдано более 54 тысяч голосов, за автора «Братьев Карамазовых» проголосовало свыше 52-х тысяч россиян.
Финальный тур общенациональной дискуссии: кто нужнее России? – продолжается. У сибиряков есть возможность поддержать великого земляка, гениального энциклопедиста – химика, физика, экономиста, технолога, геолога, метеоролога, воздухоплавателя, педагога – отдать свой голос за уроженца Тобольского округа Дмитрия Ивановича Менделеева на сайте: www.nameofrussia.ru.