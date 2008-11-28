«Арсенал +» подарит тюменцам мобильный телефон при покупке монитора Samsung

Новый ЖК монитор Samsung SyncMaster Topaz — это широкоформатный монитор с первоклассным эксклюзивным дизайном, в основу которого положена технология TOC (Transparent Opaque Color), предусматривающая использование прозрачного матового материала при изготовлении корпуса. Для самых взыскательных покупателей монитор выпускается в различных цветовых комбинациях: бордовый с черным, изумрудный с черным, сапфировый с черным и прекрасно впишется в любой интерьер, став его настоящим украшением. Монитор поддерживает как аналоговый (D-sub), так и цифровой (DVI-D) видео интерфейсы и обладает великолепными техническими характеристиками: сверхмалым временем отклика 2 мс и самым высоким коэффициентом динамической контрастности 20000:1. Роскошный декоративный дизайн в сочетании с превосходными техническими характеристиками сделают работу с монитором по-настоящему легкой и приятной.
При покупке монитора Samsung с 24.11.08 по 31.12.08, Вы получаете мобильный телефон Samsung в подарок, количество товаров участвующих в акции ограничено. Выбрать подходящий монитор помогут консультанты розничных салонов компании «Арсенал +» расположенных по адресам:
— ТРЦ «Фаворит», ул. Гнаровской, 12;
— ТРЦ «Премьер», ул. 50 лет ВЛКСМ, 63;
— ул. Хохрякова 47;
— ул. Ленина 15.
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— в службе информации по телефону: (3452) 79-70-70