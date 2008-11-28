«Арсенал +» подарит тюменцам мобильный телефон при покупке монитора Samsung

Новый ЖК монитор Samsung SyncMaster Topaz — это широкоформатный монитор с первоклассным эксклюзивным дизайном, в основу которого положена технология TOC (Transparent Opaque Color), предусматривающая использование прозрачного матового материала при изготовлении корпуса. Для самых взыскательных покупателей монитор выпускается в различных цветовых комбинациях: бордовый с черным, изумрудный с черным, сапфировый с черным и прекрасно впишется в любой интерьер, став его настоящим украшением. Монитор поддерживает как аналоговый (D-sub), так и цифровой (DVI-D) видео интерфейсы и обладает великолепными техническими характеристиками: сверхмалым временем отклика 2 мс и самым высоким коэффициентом динамической контрастности 20000:1. Роскошный декоративный дизайн в сочетании с превосходными техническими характеристиками сделают работу с монитором по-настоящему легкой и приятной.