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«Арсенал +» подарит тюменцам мобильный телефон при покупке монитора Samsung

28 ноября 2008, 10:26
При покупке монитора Samsung с 24.11.08 по 31.12.08, Вы получаете мобильный телефон Samsung в подарок, количество товаров участвующих в акции ограничено.

Новый ЖК монитор Samsung SyncMaster Topaz — это широкоформатный монитор с первоклассным эксклюзивным дизайном, в основу которого положена технология TOC (Transparent Opaque Color), предусматривающая использование прозрачного матового материала при изготовлении корпуса. Для самых взыскательных покупателей монитор выпускается в различных цветовых комбинациях: бордовый с черным, изумрудный с черным, сапфировый с черным и прекрасно впишется в любой интерьер, став его настоящим украшением. Монитор поддерживает как аналоговый (D-sub), так и цифровой (DVI-D) видео интерфейсы и обладает великолепными техническими характеристиками: сверхмалым временем отклика 2 мс и самым высоким коэффициентом динамической контрастности 20000:1. Роскошный декоративный дизайн в сочетании с превосходными техническими характеристиками сделают работу с монитором по-настоящему легкой и приятной.

При покупке монитора Samsung с 24.11.08 по 31.12.08, Вы получаете мобильный телефон Samsung в подарок, количество товаров участвующих в акции ограничено. Выбрать подходящий монитор помогут консультанты розничных салонов компании «Арсенал +» расположенных по адресам:

— ТРЦ «Фаворит», ул. Гнаровской, 12;

— ТРЦ «Премьер», ул. 50 лет ВЛКСМ, 63;

— ул. Хохрякова 47;

— ул. Ленина 15.

Более подробную информацию Вы можете узнать:

— в службе информации по телефону: (3452) 79-70-70

— на сайте: http://arsplus.ru

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