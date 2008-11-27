Застройщики и дольщики Тюмени – как помочь?

Тюмень никогда не имела проблем в области строительства – у нас никогда не было митингов и обманутых дольщиков, но обнародованный конфликт с компанией «ТюменьЛукойлСтрой» дал понять, что не все гладко в нашем славном городе и проблема все-таки имеется. О проблемах дольщиков и застройщиков говорили участники пресс-клуба «КВ – диалоги о недвижимости», который состоялся вчера в Главном Управлении строительства Тюменской области.
На сегодняшний день к проблемным можно отнести 140 строительных объектов, из которых 43 – жилые дома, остальные – промышленные и гражданские объекты. Причиной долгостроев чаще является разобщенность действий застройщиков и собственников земельных участков либо инвесторов – отметил начальник ГУС ТО Евгений Мискевич. «Ситуация с «ТюменьЛукойлСтроем» дошла до критической, но уже сейчас вопрос решен практически по всем объектам (найден инвестор и т.д.), кроме дома ГП-2-3, который инвестор отказался достраивать, но и здесь решение найдется» – подчеркнул Евгений Васильевич.
Сергей Бауэр, начальник Управления инспекции Госстройнадзора по Тюменской области, заметил также, что под определение «долгострои» попадают те дома, чье строительство началось еще до вступления в силу закона «о долевке». «Проблемные – это не только долгострои, это и те объекты, строительство которых идет с нарушениями, или документация не в порядке, или другие причины. По всем домам работает рабочая группа, на заседаниях которой рассматриваются и решаются конкретные ситуации по конкретным объектам», - отметил Сергей Бауэр. По его данным, на октябрь месяц приостановлено строительство 11 домов – в основном, по причине отсутствия финансов у компаний-застройщиков.
Евгений Мискевич отметил, что в СМИ необходимо размещать предупредительные статьи о том, как правильно оформлять доли и не занять место «обманутого дольщика», однако Наталья Табокова, директор ООО «Калинов мост», взглянула на ситуацию с другой стороны. Она считает, что проблему дольщиков нужно решать, но штамп «обманутые дольщики» нагоняет панику. «Сейчас необходимо оказывать реальную помощь застройщикам, поддерживать компании, которые строят «живые» объекты. Банки не дают кредиты на строительство, но если один банк прокредитует хоть одного застройщика – это будет реальная помощь!» - предложила она.
Застройщикам приходится нелегко в условиях финансового кризиса, поскольку все правовые акты, по которым они работают, были приняты до наступления кризиса, а требования предъявляются до сих пор в соответствии с ними. «В таких условиях даже добросовестные застройщики очень быстро могут превратиться в недобросовестных» - отметил Анатолий Ларионов, Президент Союза Тюменских строителей.
Кризис пугает и путает людей. Таким образом, заместитель гендиректора Тюменской Домостроительной компании Петр Щепелин, отметил, что в сентябре их компания продала 124 квартиры, в октябре народ испугался кризиса – продажи уменьшились (37 квартир), в ноябре доверие стало возвращаться и продажи снова пошли вверх. Он утверждает, что паника среди населения нагнетена средствами массовой информации. «Если есть проблемы с информацией – приходите к нам, мы вас вывезем на стройку и докажем, что работы ведутся. У народа в связи с кризисом полное брожение в голове. Сейчас надо показывать, что построено, а не создавать панику» - заявил он.
На все вопросы Евгений Васильевич ответил и затем подробно изложил план финансовой помощи: во-первых, государство начнет выкупать у застройщиков жилье по программам переселения из ветхого и аварийного жилья, основная сумма выделяется федеральным бюджетом (через фонд содействия реформам ЖКХ) плюс добавляется сумма из областного бюджета, в итоге на выкуп будет направлено 1,2 млрд. рублей. «Мы постараемся, чтобы деньги пошли как можно быстрее, уже до конца этого года», подчеркнул Евгений Мискевич. Во-вторых, достигнута договоренность между правительством области и Западно-Сибирским Банком Сбербанка РФ, а также банком «ВТБ 24» о предоставлении кредитов строительным организациям под гарантии правительства. В-третьих, область может рассчитывать на 118 млн. рублей по линии Министерства обороны (программа по обеспечению жильем военнослужащих вышедших в отставку). В-четвертых, по-прежнему есть возможность компенсирования 2/3 ставки ре-финансирования из областного бюджета.
Слова начальника ГУС несколько приободрили застройщиков. Понятно, что деньги получат не все, понятно, что нужно соответствовать определенному перечню критериев, чтобы «попасть в программы», но, тем не менее, возможность озвучена.