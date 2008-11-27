Застройщики и дольщики Тюмени – как помочь?

Сергей Бауэр, начальник Управления инспекции Госстройнадзора по Тюменской области, заметил также, что под определение «долгострои» попадают те дома, чье строительство началось еще до вступления в силу закона «о долевке». «Проблемные – это не только долгострои, это и те объекты, строительство которых идет с нарушениями, или документация не в порядке, или другие причины. По всем домам работает рабочая группа, на заседаниях которой рассматриваются и решаются конкретные ситуации по конкретным объектам», - отметил Сергей Бауэр. По его данным, на октябрь месяц приостановлено строительство 11 домов – в основном, по причине отсутствия финансов у компаний-застройщиков.