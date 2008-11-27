В Тюмени обманутых дольщиков не бросят на произвол судьбы

Собрались на совещании представители управления строительства Тюменской области, застройщики и депутаты. Главной темой обсуждения стала проблема долгостроя и всем известная история обманутых дольщиков ООО «ТюменьЛукойлСтрой». Открыл заседание Евгений Мискевич – начальник главного управления строительства Тюменской области: «Мы не ставим задачу создавать панику среди населения. Да, проблемы есть – это обманутые дольщики, но это лишь одна кампания застройщиков, когда застройщики не могут выполнить своих обязательств. По всем остальным мы ситуацию знаем и постараемся предотвратить критическую ситуацию».
На сегодняшний день 140 объектов являются проблемными, 43 из них – жилые дома, а остальные промышленные объекты. Основная проблема этих домов – разобщенность действий собственников или инвесторов. Причина долгостроя – это внутренние финансовые разборки застройщиков. И, конечно, самыми проблемными на сегодня застройщиками являются «ТюменьЛукойлСтрой».
Возмутилась штампом «обманутые дольщики» Табокова Наталья Анатольевна – директор ООО «Калинов мост»: «Сейчас загонять всех в эту категорию нельзя. Народ итак запуган, а такие слова режут слух. Надо наоборот поддерживать кампании, которые строят «живые» объекты. Сейчас необходимо не предупредительные статьи писать, а оказывать реальную помощь застройщикам. Если один банк возьмет одного застройщика – это будет реальная помощь. Зачем сейчас ронять рейтинг тюменских застройщиков?». Евгений Мискевич добавил, что Тюменская область действительно всегда была благополучным районом.
Во второй части совещания обсудили работу в условиях финансового кризиса. Застройщиков волнует правовая неопределенность на сегодняшний день. Все правовые акты, по которым они работают были приняты до финансового кризиса, но и сейчас требования предъявляются в соответствии с ними. «В таких условиях добросовестные застройщики могут превратиться в недобросовестных» - высказали на совещании.
Петр Щепелин – заместитель генерального директора Тюменской домостроительной кампании озвучил цифры продаж, и цифры не радужные. В сентябре, когда народ еще не был запуган финансовым кризисом, продажи составили 124 квартиры, а в октябре, народ «спрятал под подушку» свои деньги, - продажи уменьшились до 37 квартир. В ноябре доверии стало возвращаться. По его мнению, в Тюмени картина более-менее благоприятная. Основная проблема – общая паника среди населения. И виноваты, по его мнению, в этом СМИ, которые и создают панику. «Если есть проблемы информации – приходите. Мы готовы все предоставить. У народа сейчас брожение в голове. Сейчас надо показывать, что построено, а не создавать панику» - заявил он.
И закончено было совещание на оптимистичной ноте: «Если государство строится – государство живет!»