В Тюмени обманутых дольщиков не бросят на произвол судьбы

Петр Щепелин – заместитель генерального директора Тюменской домостроительной кампании озвучил цифры продаж, и цифры не радужные. В сентябре, когда народ еще не был запуган финансовым кризисом, продажи составили 124 квартиры, а в октябре, народ «спрятал под подушку» свои деньги, - продажи уменьшились до 37 квартир. В ноябре доверии стало возвращаться. По его мнению, в Тюмени картина более-менее благоприятная. Основная проблема – общая паника среди населения. И виноваты, по его мнению, в этом СМИ, которые и создают панику. «Если есть проблемы информации – приходите. Мы готовы все предоставить. У народа сейчас брожение в голове. Сейчас надо показывать, что построено, а не создавать панику» - заявил он.