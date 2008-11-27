Тюменцев спасет ОКСИОН

Для этого в самых многолюдных местах города установят плазменные экраны. На них будет появляться информация о пожарах, авариях, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, о радиационной и химической обстановке. Также будут транслироваться ролики, в которых расскажут, как действовать в экстремальных ситуациях.
Как рассказал начальник отделения пропаганды Главного Управления МЧС по Тюменской области Александр Глазов, из областного бюджета на внедрение новой системы уже выделено около 15-ти миллионной рублей.
Уже сегодня систему устанавливают на площадях около железнодорожного и автомобильного вокзалов. До конца года экраны здесь должны заработать. Всего же на улицах Тюмени планируется установить 4 панели. Центральный пункт системы оповещения будет располагаться в здании городской администрации. Кроме того, информация о ЧП будет распространяться через экраны, которые установлены в торговых центрах Тюмени.
Отметим, что новая система также будет работать в Тобольске и Ишиме. Полностью внедрить систему планируется до 2010-го года.