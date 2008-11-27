Тюменцев спасет ОКСИОН

Уже сегодня систему устанавливают на площадях около железнодорожного и автомобильного вокзалов. До конца года экраны здесь должны заработать. Всего же на улицах Тюмени планируется установить 4 панели. Центральный пункт системы оповещения будет располагаться в здании городской администрации. Кроме того, информация о ЧП будет распространяться через экраны, которые установлены в торговых центрах Тюмени.