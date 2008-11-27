Тюменский молодежный телепроект «Путевка в бизнес» к старту готов!

Две команды по 6 человек – это студенты-старшекурсники тюменских вузов – в шести 15-минутных программах должны будут доказать, что их бизнес-план лучший. По итогам каждой программы в обеих командах будет убывать по одному «самом слабому» участнику. Два финалиста в заключительной программе разыграют контракт на высокую менеджерскую позицию в группе «Роса»
Авторадио в Тюмени выступает медиапартнером «Путевки в бизнес». Пользуясь своим служебным положением, Каролина Клинтон, директор по информационной политике Медиагруппы 101, которая в том числе управляет брендом Авторадио, побывала на съемках декабрьского телехита.
Первыми на съемочной площадке появляются члены жюри. Его состав практически полностью меняется на каждой программе. Сегодня за экзаменационным столом - авторитетные представители тюменских медиакомпаний: Елена Пуртова (Информационный портал 72.ru, Антон Переладов (Трансмедиа), Владимир Богоделов (Медиагруппа 101), Юлия Васильлева (Бизнес-Мастер СНГ), Марина Генцарь (мебельный салон Атриум), Василий Лазарев (Тренинг-центр Солво) . Тема сегодняшней передачи: предновогодняя рекламная компания защищаемого проекта.
Директор одной из команд, Вячеслав Трефилин (ТГАМЭУП, 3-й курс), отстаивает бизнес-план, связанный с оказанием V.I.P.- услуг в сфере образования. Вопросы сыпятся градом, подчас весьма жесткие. Например, Марина Генцарь (мебельный салон «Атриум») буквально на промокашке выводит расчет, что месячной выручки в один миллион команде Вячеслава не хватит на получение запланированной рентабельности. Директор Медиагруппы 101 Владимир Богоделов заявляет, что предложенные командой рекламные мероприятия его не удивили. А между тем от молодой компании, особенно в насыщенном всевозможными акциями декабре требуются нестандартные, возможно, даже шокирующие ходы. «Вспомните основателя Евросети Евгения Чичваркина. Продвижение своего бренда он начал с сеанса стриптиза на Тверской. Смелые девушки с улицы, раздевшиеся догола, тут же вручали сотовый телефон». Затраты были копеечные, но в результате об этой акции сообщили все российские и многие мировые СМИ.
Проект второй команды отстаивала пятикурсница Ирина Ткаченко. Здесь на суд жюри выставляется организация предновогодних презентаций-продаж едва ли не самого ходового продовольственного продукта. И поэтому обсуждение идет гораздо живее. Ирина с актерским жаром описывает сказочных персонажей, которые примут участие в акции, но тут Антон Переладов ссаживает ее скучным вопросом о наличии договоров на поставку будущей продукции в окрестных магазинах. «Сколько таких точек задействовано и на каких условиях они готовы сотрудничать?» Тут же чувствуется, что экономика – не главный конек Ирины. Но студенческое умение выкручиваться на зачетах и экзаменах из самых щекотливых вопросов выручает опытную пятикурсницу и на этот раз.
После передачи Каролина Клинтон, пообщалась с участниками реалити-шоу, которым хотелось узнать мнение пиар-специалиста об их бизнес-планах.
«В проекте первой компании мне понравилось то, что ребята, не являясь специалистами, все же смогли нащупать практически все пиар-точки, - отметила Клинтон. – Однако, если пройтись по ошибкам, то первая – это название компании, которое совершенно не отображает сути их бизнеса. Логотип в ролике и рекламных материалах представлен довольно нечетко, в то время как надо направить все усилия именно на то, чтобы потребитель лого запомнил. Выбор мужского бизнес-журнала для рекламы тоже вызывает у меня сомнение. С учетом сути проекта тут стоило бы привлечь только дорогие женские журналы. И Интернет – почему я ни слова не услышала об Интернете? В настоящее время это не только наиболее эффективный, но и самый недорогой вид рекламы. Пренебрегать им – непростительная ошибка».
На вопросы второй команды Каролина отметила, что они в своих PR-мероприятиях абсолютно верно они делают упор на узнаваемость логотипа компании. Название компании отражает суть их бизнеса и формирует симпатию у потребителя. И даже то, что ребята на первых порах ограничивают географию своего проекта только Тюменским микрорайоном, говорит о том, что они здраво смотрят на вещи и действуют, исходя из реалий небольших первоначальных капиталовложений. Однако от идеи строительства здания под бизнес надо отказаться сейчас, отложив на перспективу. Причина: пока идет строительство, идут и расходы по выплате кредита, в то время как производства и дохода еще нет.