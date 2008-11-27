Тюменский молодежный телепроект «Путевка в бизнес» к старту готов!

«В проекте первой компании мне понравилось то, что ребята, не являясь специалистами, все же смогли нащупать практически все пиар-точки, - отметила Клинтон. – Однако, если пройтись по ошибкам, то первая – это название компании, которое совершенно не отображает сути их бизнеса. Логотип в ролике и рекламных материалах представлен довольно нечетко, в то время как надо направить все усилия именно на то, чтобы потребитель лого запомнил. Выбор мужского бизнес-журнала для рекламы тоже вызывает у меня сомнение. С учетом сути проекта тут стоило бы привлечь только дорогие женские журналы. И Интернет – почему я ни слова не услышала об Интернете? В настоящее время это не только наиболее эффективный, но и самый недорогой вид рекламы. Пренебрегать им – непростительная ошибка».