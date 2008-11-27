«Пионер» приносит Тюмени победы

О том, каких высот достигли наши участники, должны знать жители города, для нас главный приоритет – это дети и молодежь. Если они будут продолжать заниматься творчеством, то мы и кризис будет преодолен, и политическая стабильность настанет в нашей любимой стране».
2008 год принес каждому коллективу, который занимается в доме искусств, новые открытия и победы на самом высоком уровне. Так, на международной выставке детского изобразительного искусства «Рождественская – 2008» сразу две тюменки стали лауреатами 1-й степени. Судьи по достоинству оценили сложную композицию работы Гололобовой Олеси и скульптуру Анны Захаровой.
Фотостудия «Истоки», под руководством Олега Орлова, также принесла Тюмени достойные награды. В ее копилке диплом лауреата 3-й степени на международном конкурсе «Epson-2008» и лауреата 1-й степени – на VII Всероссийском фестивале «Адрес детства – Россия».
Самым частым победителем стал, пожалуй, вокальный ансамбль «Музыкальный трамплин». Галина Логачева и Татьяна Тихонова воспитали лауреатов 1-й степени на международных фестивалях «Звезду зажигает «Орленок» и «музыкальная радуга»; Алексей Малышкин взял гран-при на международном конкурсе «Золотой феникс» и тюменском открытом форуме искусств и культуры инноваций «К успеху через творчество».
Студия эстрадного вокала «Нота» завоевала призы 1-й степени на четырех международных конкурсах, а знаменитый ансамбль бального танца «Вера» взял высшую награду на континенте. Не отстают от своих земляков и воспитанники Олега Никитина – танцоры клуба «Огонек». В арсенале их побед выступления нескольких танцевальных дуэтов. К теме танцевальных побед стоит упомянуть и театр пластики «Европа», ставший победителем конкурса балетмейстеров, прошедшего недавно в Тюмени.
Юные дарования не всегда могут поверить в собственный успех. Как рассказала Елена Уфимцева, руководитель ансамбля «Вереск», дети, завоевавшие диплом лауреатов 1-й степени на IX международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Веселая радуга» и взявшие гран-при международного фестиваля «Кинотаврик», до сих пор не могут найти слова, чтобы описать свою радость.
Воспитанием юной мини-мисс мира Тюмень обязана Анжеле Гарабажий, ведь именно в ее «Мастерской изящных решений» юные красавицы учатся искусству подавать себя, разрабатывать наряды и проекты дизайна интерьера.
Есть в «Пионере» и кружки для «настоящих мужчин». Под руководством Владимира Кипера юные тюменские автомоделиста завоевали дипломы на первенствах России по кордовым моделям, радиоуправляемым моделям и моделям аэросаней, стали лауреатами премии Президента РФ на всероссийских состязаниях на призы УФО. На Кубке Урала и Сибири Распопов Никита и Кошкаровский Алексей стали золотыми призерами. В этом им помог руководитель секции картинга Александр Спехов. Такие многочисленные успехи заставляют верить успех подрастающего поколения. Будем надеяться, что слова Веры Алексеевны станут пророческими.