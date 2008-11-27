«Пионер» приносит Тюмени победы

Есть в «Пионере» и кружки для «настоящих мужчин». Под руководством Владимира Кипера юные тюменские автомоделиста завоевали дипломы на первенствах России по кордовым моделям, радиоуправляемым моделям и моделям аэросаней, стали лауреатами премии Президента РФ на всероссийских состязаниях на призы УФО. На Кубке Урала и Сибири Распопов Никита и Кошкаровский Алексей стали золотыми призерами. В этом им помог руководитель секции картинга Александр Спехов. Такие многочисленные успехи заставляют верить успех подрастающего поколения. Будем надеяться, что слова Веры Алексеевны станут пророческими.