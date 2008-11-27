«Наш Регион» подводит итоги

Цель конкурса «Наш Регион» - поддержка гражданских инициатив, развивающих социальную сферу муниципальных образований на территории присутствия «Запсибкомбанка». В планах победивших в конкурсе организаций помощь молодым людям в освоении народных традиций и промыслов, создание условий для повышения качества жизни и усиление социальной поддержки ветеранов, гражданское и военно – патриотическое воспитание молодежи, сохранение духовных, исторических и культурных ценностей.