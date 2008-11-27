«Наш Регион» подводит итоги

В департаменте по образованию и науке Тюменской области 26 ноября в 11 00 состоялась пресс-конференция, посвященная подведению итогов конкурса социальных проектов «Наш Регион» - корпоративной благотворительной программы «Запсибкомбанк» ОАО и Благотворительного фонда развития города Тюмени.
В ней приняли участие президент «Запсибкомбанк» ОАО Дмитрий Юрьевич Горицкий, исполнительный директор БФРГТ Вера Владимировна Барова, руководитель грантового отдела БФРГТ Светлана Аркадьевна Дремлюга и победители конкурса.
24 проекта некоммерческих организаций (общественные объединения и муниципальные учреждения) из Ишима, Нефтеюганска, Нижневартовска, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Сургута, Тобольска и Тюмени, заслужили признание и будут профинансированы Запсибкомбанком.
Дмитрий Юрьевич Горицкий вручил дипломы счастливым лауреатам.
Цель конкурса «Наш Регион» - поддержка гражданских инициатив, развивающих социальную сферу муниципальных образований на территории присутствия «Запсибкомбанка». В планах победивших в конкурсе организаций помощь молодым людям в освоении народных традиций и промыслов, создание условий для повышения качества жизни и усиление социальной поддержки ветеранов, гражданское и военно – патриотическое воспитание молодежи, сохранение духовных, исторических и культурных ценностей.
Объем денежного фонда конкурса проектов «Наш Регион» составил один млн. рублей.