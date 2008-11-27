«Музыкальный трамплин» - старт для тюменских вокалистов

Причина тому – долгая и кропотливая работа педагогов вокального ансамбля «Музыкальный трамплин».
Ансамбль был организован в 1998 году талантливым педагогом, лауреатом педагогических конкурсов «Сердце отдаю детям», «Искусство – детям» Галиной Леонидовной Логачевой, преподавателем высшей квалификационной категории. Помогают ей, в работе с коллективом, Тихонова Татьяна Александровна - композитор, лауреат международного конкурса «Золотой феникс» (2008г. город Санкт – Петербург), режиссер – постановщик, преподаватель первой квалификационной категории и Мельницер Татьяна Владимировна – концертмейстер, «Лучший концертмейстер гильдии концертмейстеров России», преподаватель первой квалификационной категории.
В вокальном ансамбле занимаются дети с 4 лет, имеющие музыкальный слух, чувство ритма и начальный вокальные навыки. В программу сценической подготовки входит целый комплекс предметов: вокал, сценическое движение, актерское мастерство, работа с микрофоном, запись в студии, сценическая практика, конкурсные и концертные выступления, ансамбль, постановка номера, музыкальная грамота, искусство современных стилей. По желанию родителей дети могут получить логопедическую коррекцию. В 2008 году впервые организована группа хобби - вокал, где все желающие (с 17 до 30 лет), могут научиться петь.
2008 год стал «золотым» для ансамбля: победы принесли Городской фестиваль «Рождественские звоны» лауреаты (Тюмень), Всероссийский конкурс «Дорога в будущее» лауреаты III степени (Оренбург), Международный конкурс «Золотой феникс» Лауреат в номинации «Лучшая авторская работа», Гран-при, лауреаты I II III степени (Санкт – Петербург), Международный конкурс «Звезду зажигает Орленок» лауреаты I иIIIстепени (Туапсе), Международный конкурс «Музыкальная радуга» лауреаты I. II, III, степени, а также лауреат в номинации «Лучшая авторская работа» (Сочи).
Как рассказала Галина Логачева, в основном популярностью пользуются песни о тюменском крае, авторские произведения, написанные специально для ансамбля. Помимо этого юные таланты исполняют детские песни современных композиторов, песни из мультфильмов, произведения для вокального ансамбля, народные песни в эстрадной обработке, развернутые вокальные композиции в современной обработке и другие.
Покидая коллектив, выпускники «Музыкального трамплина» не покидают музыкального поприща. Они продолжают обучение в музыкальных образовательных учреждениях по всей стране. Таким образом, кузница кадров искусства, во многом благодаря Тюмени, не оскудевает.