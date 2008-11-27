«Музыкальный трамплин» - старт для тюменских вокалистов

В вокальном ансамбле занимаются дети с 4 лет, имеющие музыкальный слух, чувство ритма и начальный вокальные навыки. В программу сценической подготовки входит целый комплекс предметов: вокал, сценическое движение, актерское мастерство, работа с микрофоном, запись в студии, сценическая практика, конкурсные и концертные выступления, ансамбль, постановка номера, музыкальная грамота, искусство современных стилей. По желанию родителей дети могут получить логопедическую коррекцию. В 2008 году впервые организована группа хобби - вокал, где все желающие (с 17 до 30 лет), могут научиться петь.