«Молодогвардейцы» выставили чемоданы в центре Тюмени в поддержку Менделеева

Молодые люди собрались возле областной библиотеки, прихватив с собой по чемодану с наклеенным на него портретом знаменитого ученого. Запланированного обсуждения законов, открытых Менделеевым, не получилось – участники акции обсудили план дальнейших действий. Однако дальше все мероприятия прошли в оговоренном порядке. Ровно в 13-30 все болельщики земляка взяли чемоданы и прошествовали на Цветной бульвар, раздавая прохожим листовки с призывом проголосовать за ученого.
Как считает член Тюменского регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Ирина Брагина, интерес к Дмитрию Менделееву поддерживается не столько потому, что он имеет отношение к Тюменской области, сколько из-за его вклада в науку. «Его имя напечатано на всех таблицах Менделеева, он нес науку в массы, поэтому его поддерживают студенты. Образование – это важно для нас в первую очередь», - пояснила Ирина.