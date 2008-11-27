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«Молодогвардейцы» выставили чемоданы в центре Тюмени в поддержку Менделеева

27 ноября 2008, 15:47
Поддержка земляков в конкурсных проектах стала в Тюмени традицией. Вооружившись малоизвестным фактом того, что Дмитрий Менделеев любил мастерить чемоданы, активисты «Лиги старост Тюменской области» и «Молодой Гвардии» провели акцию поддержки земляка в национальном проекте «Имя России».
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Тюмень

Молодые люди собрались возле областной библиотеки, прихватив с собой по чемодану с наклеенным на него портретом знаменитого ученого. Запланированного обсуждения законов, открытых Менделеевым, не получилось – участники акции обсудили план дальнейших действий. Однако дальше все мероприятия прошли в оговоренном порядке. Ровно в 13-30 все болельщики земляка взяли чемоданы и прошествовали на Цветной бульвар, раздавая прохожим листовки с призывом проголосовать за ученого.

Как считает член Тюменского регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Ирина Брагина, интерес к Дмитрию Менделееву поддерживается не столько потому, что он имеет отношение к Тюменской области, сколько из-за его вклада в науку. «Его имя напечатано на всех таблицах Менделеева, он нес науку в массы, поэтому его поддерживают студенты. Образование – это важно для нас в первую очередь», - пояснила Ирина.

#Новости#Известные люди#Конкурсы#Тюмень#Ксения#Общество
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