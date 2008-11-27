«Молодогвардейцы» выставили чемоданы в центре Тюмени в поддержку Менделеева

Как считает член Тюменского регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Ирина Брагина, интерес к Дмитрию Менделееву поддерживается не столько потому, что он имеет отношение к Тюменской области, сколько из-за его вклада в науку. «Его имя напечатано на всех таблицах Менделеева, он нес науку в массы, поэтому его поддерживают студенты. Образование – это важно для нас в первую очередь», - пояснила Ирина.