Металлический динозавр - реализация "золотой" идеи тюменских ученых

Их идея создания комплексного металлообрабатывающего производства в Тюмени была отмечена золотой медалью на венчурной выставке-ярмарке инновационных технологий, проходившей в Екатеринбурге.
– Мы представили на выставке несколько инноваций, – рассказал директор опытного производства научно-технологического центра перспективных технологий ТГНГУ кандидат технических наук Николай Проскуряков. – Комиссия отметила идею централизованного раскроя листового металлопроката. До сих пор в Тюменской области нет предприятий, оказывающих комплексные услуги высокотехнологичной металлообработки, хотя они очень востребованы.
Над принципом организации такого производства на кафедре технологии машиностроения ТГНГУ задумались еще четыре года назад. Не только в самой Тюмени, но и в северных округах много предприятий, нуждающихся в производстве мелкоштучных партий изделий из металла – это и детали для штанговых насосов, и запчасти к автомобилям, и малые формы, используемые в благоустройстве города. На их приобретение и доставку из-за рубежа или, в лучшем случае, из центральной России уходит много времени и средств. По мнению ученых университета, налаживание подобного производства способствовало бы не только увеличению объемов работ действующих предприятий, но дало бы серьезный толчок и к развитию малого предпринимательства в Тюменской области.
Первые станки для высокоточного термического и лазерного раскроя листового металлопроката Николай Проскуряков со своими учениками изготовил на базе морально устаревшего оборудования отечественного производства. Стоявшие без применения станки модифицировали с помощью новых компьютерных программ, которые сами же разработали. Ежедневно на них изготавливается более трех тонн металлоизделий, и нет отбоя от заказчиков.
К примеру, этого динозавра, привлекшего внимание комиссии и участников выставки инноваций, вырезали из 30-ти мм металлического листа и собрали в течение трех дней. Это самое крупное декоративное произведение в технопарке ТГНГУ, а есть еще металлический краб-тумба, и совсем игрушечные поделки различных зверушек. Так называемое наглядное пособие технологических возможностей металлообрабатывающих станков.
Каждый такой станок, новый, конечно, с завода, стоит порядка миллиона долларов. Для комплексного производства, где могли бы выполняться заказы любой сложности, их необходимо несколько. Но они быстро окупят себя, уверен Николай Александрович.
Вполне возможно, что инновационное предложение тюменских ученых будет вскоре востребовано. Началось строительство Тюменского электрометаллургического завода, где подобное оборудование было бы очень уместным.
–Это отличная возможность наладить безотходное производство, – считает Николай Проскуряков. – На заводе производить листовое железо, здесь же резать из него различные детали, а остатки снова переплавлять в металл.