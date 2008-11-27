Металлический динозавр - реализация "золотой" идеи тюменских ученых

Над принципом организации такого производства на кафедре технологии машиностроения ТГНГУ задумались еще четыре года назад. Не только в самой Тюмени, но и в северных округах много предприятий, нуждающихся в производстве мелкоштучных партий изделий из металла – это и детали для штанговых насосов, и запчасти к автомобилям, и малые формы, используемые в благоустройстве города. На их приобретение и доставку из-за рубежа или, в лучшем случае, из центральной России уходит много времени и средств. По мнению ученых университета, налаживание подобного производства способствовало бы не только увеличению объемов работ действующих предприятий, но дало бы серьезный толчок и к развитию малого предпринимательства в Тюменской области.