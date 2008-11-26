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«Тюмень Водоканал» - победитель конкурса "1000 лучших предприятий и организаций России-2008"

26 ноября 2008, 11:04
«Тюмень Водоканал» получил заслуженное звание победителя Девятого Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России-2008», а генеральный директор предприятия – Прозовских Юрий Львович, рекомендован оргкомитетом в занесение список «100 лучших руководителей предприятий и организаций России – 2008».
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Тюмень

Подведение итогов конкурса состоялось на днях в рамках международного форума «Мировой опыт и экономика России». Награды победителям были вручены в Государственном Кремлевском Дворце в рамках работы Торгово-экономического форума «Новая конкурентоспособная Россия и мировой экономический прогресс».

На протяжении последних лет конкурс получил широкое общественное признание и поддержку, стал крупнейшим смотром профессионального мастерства настоящих лидеров российской экономики, вносящих реальный вклад в реализацию глобальных планов Президента РФ Д. А. Медведева по построению инновационной экономики.

ООО «Тюмень Водоканал» было признано победителем конкурса и награждено дипломом и медалью за эффективную деятельность, высокие достижения и стабильную работу в 2008 году – сообщили Nashgorod.ru в отделе по связям с общественностью компании. Экспертная комиссия конкурса состояла из видных ученых и практиков, представляющих различные области науки и отрасли промышленности. Отметим, что традиционно данное мероприятие проводится при поддержке Администрации Президента РФ, Правительства РФ и Совета Федерации.

В отношении ООО «Тюмень Водоканал» были отмечены успешные шаги предприятия в реализации инвестиционной программы развития и модернизации водопроводно-канализационного комплекса города Тюмени, повышение качества предоставляемых населению услуг, наработки в сферах: снижения уровня аварийности на сетях, улучшения качества питьевой воды и автоматизации технологических процессов.

- Данная награда – еще одно подтверждение тому, что мы на правильном пути, - говорит Юрий Львович Прозовских, - ситуация в водопроводно-канализационном комплексе России на сегодняшний день просто плачевная, износ сетей и сооружений составляет в среднем порядка 70% и Тюмень не исключение. Специалистами ООО «Тюмень Водоканал» и ГК «РОСВОДОКАНАЛ» разработана комплексная программа по модернизации тюменского водопроводно-канализационного хозяйства, которая сейчас активно реализуется. Наша главная цель – гарантированное бесперебойное и качественное снабжение жителей города Тюмени услугами по водоснабжению и водоотведению. Мы целенаправленно идем к этому. На сегодняшний день ведется активная модернизация водозаборов и очистных сооружений, водо- и канализационных насосных станций, реконструируются сети. Город растет и тех запасов мощности, которые есть сейчас у головных сооружений, в скором времени может просто не хватить, поэтому сейчас мы делаем все возможное, чтобы избежать дефицита воды в будущем.

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