«Тюмень Водоканал» - победитель конкурса "1000 лучших предприятий и организаций России-2008"

- Данная награда – еще одно подтверждение тому, что мы на правильном пути, - говорит Юрий Львович Прозовских, - ситуация в водопроводно-канализационном комплексе России на сегодняшний день просто плачевная, износ сетей и сооружений составляет в среднем порядка 70% и Тюмень не исключение. Специалистами ООО «Тюмень Водоканал» и ГК «РОСВОДОКАНАЛ» разработана комплексная программа по модернизации тюменского водопроводно-канализационного хозяйства, которая сейчас активно реализуется. Наша главная цель – гарантированное бесперебойное и качественное снабжение жителей города Тюмени услугами по водоснабжению и водоотведению. Мы целенаправленно идем к этому. На сегодняшний день ведется активная модернизация водозаборов и очистных сооружений, водо- и канализационных насосных станций, реконструируются сети. Город растет и тех запасов мощности, которые есть сейчас у головных сооружений, в скором времени может просто не хватить, поэтому сейчас мы делаем все возможное, чтобы избежать дефицита воды в будущем.