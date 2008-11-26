«Time machine» в Тюмени

Тюменская публика и в этот раз оказалась верной себе: музыкантов встречали не просто тепло, а горячо и душевно. Макаревич, казавшийся поначалу толи уставшим, толи не выспавшимся (зрители, сидевшие в первых рядах, утверждали, что со сцены доносился стойкий запах алкогольных паров, но оставим это на их совести) к середине шоу заметно приободрился и окреп голосом. Зал охотно подпевал полюбившиеся шлягеры. К сожалению, двух часов концерта оказалось мало, чтобы исполнить все любимые песни. Вместо этого группа предложила новые композиции из последнего альбома. Возможно, они выгодно отличаются качеством звучания, музыкального оформления, но, лично я любила творчество Макаревича в первую очередь за его тексты. Боюсь, что тексты новых песен не станут столь популярны, как написанные в годы молодости группы.