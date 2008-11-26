«Time machine» в Тюмени

Коллектив приехал в Тюмень в полном составе: Александр Кутиков, Евгений Маргулис, Андрей Державин, Валерий Ефремов, трубач Александр Дитковский, перкуссионист Сергей Остроумов и сам маэстро Андрей Макаревич. Такого количества аппаратуры лично мне до сих пор на сцене филармонии видеть не приходилось. Музыканты привезли с собой целую фуру с инструментами и видеооборудованием.
По свидетельству организаторов концерта – агентства «Белый рояль» – с каждым годом музыкальное сопровождение группы усложняется, и все сложнее становится выполнять требования, предъявляемые музыкантами к концертным площадкам. В Тюмени даже большой зал филармонии кажется маленьким и тесным для концертов такого масштаба. Трудно, по словам организаторов, в городе найти и необходимое музыкальное оборудование. В результате, возникают проблемы со звуком.
Те, кто был два года назад на концерте группы «Креольское танго», отметили изменения, произошедшие во внешности солистов. Например, Александр Кутиков к записи альбома отпустил волосы и бородку. Вкупе с круглыми очками, он стал чем-то напоминать одного из музыкантов «The Beatles». Наверное, это неслучайно. Как и то, что альбом «Time Machine» был записан на студии, где делались все звукозаписи ливерпульской четверки. В будущем году группа «Машина времени» отметит 40-летний юбилей, и последний альбом можно назвать не только подведением итогов и демонстрацией лучших достижений коллектива, но и данью уважения музыкантам, на произведениях которых воспитывались «машинисты».
Эффект путешествия во времени создавался не только благодаря известным мелодиям, звучавшим со сцены, но и демонстрации на двух экранах видеозарисовок концерта on-line вперемешку с ретро-кадрами. Таким образом, возникало ощущение, что присутствуешь одновременно на нескольких концертах группы – в 70-е, 80-е годы, на разных площадках и стадионах, в разных городах и странах.
Тюменская публика и в этот раз оказалась верной себе: музыкантов встречали не просто тепло, а горячо и душевно. Макаревич, казавшийся поначалу толи уставшим, толи не выспавшимся (зрители, сидевшие в первых рядах, утверждали, что со сцены доносился стойкий запах алкогольных паров, но оставим это на их совести) к середине шоу заметно приободрился и окреп голосом. Зал охотно подпевал полюбившиеся шлягеры. К сожалению, двух часов концерта оказалось мало, чтобы исполнить все любимые песни. Вместо этого группа предложила новые композиции из последнего альбома. Возможно, они выгодно отличаются качеством звучания, музыкального оформления, но, лично я любила творчество Макаревича в первую очередь за его тексты. Боюсь, что тексты новых песен не станут столь популярны, как написанные в годы молодости группы.
Тем не менее, у поклонников есть шанс услышать все любимые хиты в юбилейном концерте, который «Машина времени» даст в 2009 году. Для этого музыканты проводят сейчас интернет-опрос и предлагают выбрать лучшие из шестисот написанных ими музыкальных произведений. Проголосовать за песню, которую вы считаете наиболее достойной внимания, можно на сайте группы.
Прослушать интервью Авторадио с солистом группы "Машина времени" Андреем Макаревичем можно здесь. (размер 4.7 мб)