Сахарный диабет для тюменцев - нередкая болезнь

«День диабета» состоялся в Тюмени 22 ноября для детей и подростков, болеющих сахарным диабетом. Ребята и их родители собрались на мероприятии, чтобы обсудить актуальные проблемы, связанные с детским диабетом.
«День диабета» – ежегодное общегородское мероприятие, приуроченное к Международному дню борьбы с сахарным диабетом (14 ноября). Оно организовано заслуженными врачами России Лидией Кретининой, главным детским эндокринологом Тюменской области, и Галиной Осадченко, главным детским эндокринологом Тюмени, совместно с детскими эндокринологами города. Праздник проходит при поддержке Тюменской областной общественной организации «Союз больных сахарным диабетом, инвалидов детства и инвалидов с детства» уже в течение 10 лет.
Около 80 детей и подростков вместе с родителями пришли на мероприятие; присутствовали не только тюменцы, но и жители Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима, Тобольска и других населенных пунктов юга Тюменской области. «День диабета» – это отличная возможность узнать новую информацию по актуальным вопросам заболевания, познакомиться с новыми технологиями в лечении.
С докладом о дефиците витаминов и микроэлементов у детей выступила Елена Храмова, доктор медицинских наук. Эта тема была затронута неслучайно в преддверии зимних холодов; она актуально независимо от того, есть ли у ребенка хронические заболевания: по данным всеобщей детской диспансеризации лишь 5% детей школьного возраста можно считать абсолютно здоровыми. Особенно среди школьников распространены заболевания опорно-двигательной системы, в том числе – изменение осанки. Причиной разных болезней может послужить нехватка важных микроэлементов в детском организме: кальция, железа, йода.
О новом способе лечения сахарного диабета – помповой инсулинотерапии – рассказала Любовь Степанова, детский эндокринолог. Инсулиновые помпы в России стали применятся не так давно. Это современное приспособление для введения инсулина, которое упрощает жизнь больного сахарным диабетом, помогает исключить осложнения заболевания, позволяет сократить количество ежедневных инъекций. Тюменские врачи в течение полутора лет наблюдают за 15 детьми, которые пользуются инсулиновыми помпами. На «Дне диабета» несколько ребят продемонстрировали умение пользоваться помпой. Маленькая жительница Казанского района Даша рассказала, что занимается танцами, и помпа ей совершенно не мешает вести активный образ жизни.
«День диабета» – это мероприятие, во время которого родители могут поделиться друг с другом личным опытом, пообщаться с врачами, а дети – пообщаться и найти друзей. Ребята также участвуют в творческих конкурсах, демонстрируют свои таланты: приносят рисунки, поделки, выполненные на темы, связанные с диабетом – «Диабет и школа», «Диабет и спорт»; сочиняют стихи о глюкометре и профилактике сахарного диабета. В рамках мероприятия они организовали небольшой концерт: 11-летняя Настя пела песни на русском и польском языках, старшеклассница Оля прочитала стихи собственного сочинения, жительница Нового Уренгоя Лиля танцевала зажигательный танец фламенко.
Все ребята получили подарки. Организаторы «Дня диабета» отдельно поощрили детей, для которых год прошел стабильно: они имели оптимальные показатели гликированного гемоглобина, что обеспечивается высоким уровнем самоконтроля.
Также организаторы подготовили для детей и подростков Диа-викторину, которая стала уже традиционной для «Дня диабета». Вопросы на викторине были разные по уровню сложности: ребята должны были знать, какие показатели сахара крови считаются нормальными при диабете, когда и куда нужно делать инъекции инсулина и как нужно поступать в неотложных ситуациях. За правильные ответы участники викторины получали призы. Суперприз был вручен за самый сложный вопрос: нужно было назвать имена знаменитых людей, страдающих сахарным диабетом. Оказалось, что Шерон Стоун и Сильвестр Сталлоне добились известности и стали успешными, несмотря на дефицит инсулина.
Пропаганда правильного отношения к своему заболеванию и демонстрация возможности вести активный образ жизни даже при наличии диабета — основная цель организаторов мероприятия.