Сахарный диабет для тюменцев - нередкая болезнь

Также организаторы подготовили для детей и подростков Диа-викторину, которая стала уже традиционной для «Дня диабета». Вопросы на викторине были разные по уровню сложности: ребята должны были знать, какие показатели сахара крови считаются нормальными при диабете, когда и куда нужно делать инъекции инсулина и как нужно поступать в неотложных ситуациях. За правильные ответы участники викторины получали призы. Суперприз был вручен за самый сложный вопрос: нужно было назвать имена знаменитых людей, страдающих сахарным диабетом. Оказалось, что Шерон Стоун и Сильвестр Сталлоне добились известности и стали успешными, несмотря на дефицит инсулина.