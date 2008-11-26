Основной источник информации для тюменцев - интернет

26 ноября отмечается «Всемирный день информации», который проводится по инициативе Международной академии информатизации (МАИ), имеющей генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном советах ООН.
Информация, в широком смысле, - сведения, передаваемые одними людьми другим людям устным, письменным или каким-либо другим способом (например, с помощью условных сигналов, с использованием технических средств и т. д.), а также сам процесс передачи или получения этих сведений.
Современный мир пестрит всевозможными источниками информации. Корреспондент Nashgorod.ru поинтересовался у горожан какой же из них наиболее универсален? Какому можно беспрекословно доверять, а какого стоит вообще стороной обходить?
В опросе приняли участие прохожие от мала до велика. Несмотря на то, что зрелые россияне чуть ли не в голос твердят о вреде интернета, 30% информации они черпают именно оттуда! Но признаваться в этом старшее поколение не спешит и с недоверием относится к всемирной паутине, перепроверяя прочитанное. Как показал опрос, взрослые горожане предпочитают обращаться к специалистам и компетентным лицам, дабы усмирить свое любопытство по какому- то вопросу. Кстати, среди компетентных лиц добрая половина (то бишь 53 %) отметила сотрудников СМИ: редакции и телестудии. Оно и понятно: тому, что прозвучало в эфире на всю страну или было опубликовано в газете, поверить гораздо проще, нежели комментарию на веб-страничке.
В противоположность своим родителям молодежь всем источникам информации предпочитает глобальную сеть. На вопрос «почему» 78% ответили, что просто лень искать книги, научные статьи или ответы на какие-то жизненные вопросы, когда можно за считанные секунды найти это в любом интернет-поисковике. Тут тебе на блюдечке преподнесут что просил, еще и комментарии форумчан по этому поводу приведут. Школьники же наивно верят всему что написано «пером» на страницах сайтов и блогов. Более того, они зачастую не разделяют информацию, полученную из проверенных источников и форумов. Так и получается, что в природе есть «бесхвостый трехвост» и много других страшных вещей.
В одном только сошлись взгляды старшего и младшего поколения – за информацией всегда можно обратиться в телефонную справочную службу. Это незаменимый источник особенно в тех случаях, когда отключают электричество и от компьютера и телевизора - таки приходится оторваться. Кстати, работникам справочной службы приходится отвечать в день на тысячи вопросов. Иногда возникает желание взглянуть на лица телефонисток, которым на глупые вопросы приходится давать серьезные ответы. Например, на мой вопрос: «Какое сегодня число и день недели?» Девушка ответила спокойно и без всяких ухмылок. А вот вопрос о погоде во Вьетнаме оказался немного сложнее.
- Минуточку, - сказали на том конце провода. После недолгой паузы послышалось знакомое стучание пальцев по клавиатуре. После чего, наконец, погоду мне сообщили.
А вот вопрос: «По какому курсу на Украине можно купить японскую Йену?» поставил операторов в тупик. Они вежливо попросили подождать, потом еще и еще. В итоге извинились, и признались, что такой информацией не обладают…
А вот какая ситуация сложилась по итогам анкетирования студентов вузов страны:
Интернет – 30%
Справочная служба – 27%
СМИ – 21%
Компетентные лица – 14%
Знакомые или прохожие – 8%