Основной источник информации для тюменцев - интернет

В опросе приняли участие прохожие от мала до велика. Несмотря на то, что зрелые россияне чуть ли не в голос твердят о вреде интернета, 30% информации они черпают именно оттуда! Но признаваться в этом старшее поколение не спешит и с недоверием относится к всемирной паутине, перепроверяя прочитанное. Как показал опрос, взрослые горожане предпочитают обращаться к специалистам и компетентным лицам, дабы усмирить свое любопытство по какому- то вопросу. Кстати, среди компетентных лиц добрая половина (то бишь 53 %) отметила сотрудников СМИ: редакции и телестудии. Оно и понятно: тому, что прозвучало в эфире на всю страну или было опубликовано в газете, поверить гораздо проще, нежели комментарию на веб-страничке.