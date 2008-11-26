Грипп еще не дошел до Тюмени

Как рассказала начальник эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Тюменской области Ольга Дубинина, за прошедшую неделю в области было зарегистрировано 6270 обращений. Большинство заболевших – дети и подростки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился (было зафиксировано примерно 6400 случаев).