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Грипп еще не дошел до Тюмени

26 ноября 2008, 12:37
Случаи заболевания гриппом среди жителей Тюменской области еще не регистрировались. Сегодня пациенты обращаются к врачам с симптомами ОРВИ и других вирусных инфекций.
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Тюмень

Как рассказала начальник эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Тюменской области Ольга Дубинина, за прошедшую неделю в области было зарегистрировано 6270 обращений. Большинство заболевших – дети и подростки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился (было зафиксировано примерно 6400 случаев).

Как говорит Ольга Дубинина, на снижение заболеваемости также повлияла аномально теплая погода, которая мешает распространению инфекции (например, тюменцы реже находятся в закрытых помещениях).

Отметим, что сегодня от гриппа привились уже 87 тысяч жителей области. Прививочная кампания идет по плану. Всплеск заболеваемости вирусными инфекциями ожидается в феврале-марте.

#Новости#Здоровье#Грипп#Тюмень#Медицина#Ксения#Общество
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