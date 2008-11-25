В Тюменской области выбирают самых красивых татарских девушек

Татарскую национальную деревню с интересным названием «Киндер» в Нижнетавдинском районе 23 ноября посетил настоящий праздник. Татарский конкурс красоты «Звезда Сибири» собрал в местном доме культуры полдеревни. Родители, бабушки и дедушки, друзья, соседи – все пришли поддержать молодые таланты.
Национальное самоопределение сегодня главная проблема татарской молодежи. «Татарская молодежь стесняется своей национальности, своего языка, вообще стесняется говорить, что они татары» - говорит Хайретдинова Алсу Миншакировна – руководитель департамента по молодежной политике конгресса татар Тюменской области - «Но мы не должны стесняться, мы должны наоборот гордиться своим происхождением! Не знать свою историю, свою религию, свои традиции это плохо, нужно знать свое. Знать, гордиться, отстаивать. Когда человек сомневается, его мало кто будет уважать. Кто скажет - «я татарин, я мусульманин и горжусь этим, и пусть со мной кто-нибудь только поспорит» - такой человек достоин уважения. И кто скажет, я русский, я православный – тоже достоин уважения. Потому что он твердо стоит на своих ногах, у него твердая позиция. И именно с целью сплотить татарскую молодежь весной в апреле этого года, конгресс татар тюменской области провел первый конкурс красоты «Звезда Сибири». Был выделен огромный бюджет, привлекались специалисты, и проводился конкурс красоты на высоком уровне для того, чтобы привлечь именно самую талантливую молодежь».
Организаторы, проанализировав результаты весеннего конкурса, поняли, что такое мероприятие востребовано, что люди идут, люди испытывают национально-культурный голод. А артисты из национальной республики Татарстан не могу в полной мере удовлетворить потребности сибирского татарского населения. И приезжают они редко, и купить билеты на них каждый себе позволить не может. А самое главное, говорит Алсу, это то, что нужно искать своих звезд, воспитывать и продвигать именно их. Поэтому в этом году масштабы конкурса решили расширить до районов. Как правило, люди в глубинке часто незаслуженно остаются забытыми. Поэтому, рабочая группа, специально выезжает каждые выходные на репетиции, на кастинги. «У нас до нового года все выходные абсолютно расписаны» - говорит Алсу.
Отборочные туры - первый этап, пройдут в пяти районах: Ярковский (уже провели), Нижнетавдинский, Ялуторовский, Тобольский и Вагайский. Эти районы выбраны не случайно, именно здесь компактно проживает татарское население. Когда определяться победители отборочного тура, первые места получат путевку в финал. Они будут защищать честь своего района уже на областном уровне. Проходить он будет для молодых людей ближе к 23 февраля, а для девушек к 8 марта. Вторые и третьи места могут прийти и попробовать себя еще раз на кастинге, который будет проводиться уже в Тюмени.
Интересно, что в этом конкурсе участвовали и молодые люди. Это явление довольно редкое. «С девушками проще, а вот молодые люди шли на кастинги из-под палки» - рассказывает Алсу – « но сейчас, когда я спрашиваю, хотят ли они участвовать, они твердо заявляют, что да, хотят. И не просто участвовать, а побеждать!» И эта твердая позиция соответствует слогану конкурса: Хочешь быть счастливым? Все в твоих руках! Сделай это! «Мы не выбираем метросексуалов, мы не называем это конкурсом красоты для юношей, мы называем это конкурсом самого успешного юноши» - добавляет Алсу.
С ребятами, отобранными на кастинге, постоянно занимались профессионалы. Им читали лекции об истории религии мусульман, учили танцевать, петь. Некоторые ребята специально приезжали в Тюмень репетировать танцы. И вот для них пришло время показать, на что они способны.
Атмосфера волнения, предконкурсной суеты царила в доме культуры Киндера 23 ноября с самого утра. Организаторы бегали все в своих делах, участницы наводили марафет у гримера и парикмахера. Ближе к началу конкурса – к двум часам, стали приходить гости. «Для такой деревни это очень большое мероприятие. Людям нужно развлечение, они давно такого не видели. Они придут и порадуются за то, какие же их внуки, внучки, соседи, племянницы красивые и талантливые» - говорит Алсу. И действительно, на лицах селян выражалась неподдельная радость и интерес. Зал дома культуры был весь заполнен.
Ведущие, Хайретдинова Алсу и Маметов Руслан, открыли конкурс. Зрителям было представлено жюри: Треногина Ольга Алексеевна - заместитель главы администрации Нижнетавдинского района по социальным вопросам, Мамеев Руслан Ринадович - председатель Союза татарской молодежи Тюменской области, Исмагелов Ильнас Равильевич - директор ООО ПК "Молоко" в Нижней Тавде, Тимканова Гузаль Фаритовна - руководитель аппарата исполкома Конгресса татар Тюменской области - председатель жюри и Лилия Тузмухаметова – мисс фото конкурса «Имидж», победительница конкурса «Тюркская красавица» и вице-мисс конкурса «Навруз Гузале» (красавица весеннего праздника) в городе Уфа.
Конкурсанты, в национальных костюмах исполнили первый общий танец. Зрелище очень красивое: веселая музыка, развивающиеся юбочки девочек, стройный стан молодых людей. Но вот первое задание: рассказ о себе, конечно на татарском языке, и интеллектуальный конкурс. Рассказать о себе смогли все почти без затруднений, а вот ответ на вопрос дался не всем, но большинству. Задавали вопросы на тему мусульманской религии. Например: Какие для мусульман самые главные мечети? Какие существуют мусульманские праздники? Татарские блюда? Мужские национальные элементы одежды? Какие основные слова должен знать каждый татарин? и другие. После умственной нагрузки, пошли творческие номера. Участники пели, танцевали, исполняли миниатюры. Параллельно с выступлением зрители смотрели слайд-шоу с презентациями участников. Были показаны работы рисующих ребят, один молодой человек устроил на сцене настоящий опыт – в темноте он продемонстрировал рисунок светящейся мечети. Физика на конкурсе тоже была восприняла бурными аплодисментами. Нужно отметить, что название конкурса «Звезда Сибири » оправдывает себя: у многих девочек действительно очень хорошие голоса, хорошие хореографические способности. И молодые люди не отстают от них.
Последний шанс участников показать себя – парное дефиле, и жюри уходят на раздумья. Мнение зрителей, кстати, тоже учитывалось. Перед началом конкурса всем были розданы бумажки, где необходимо было вписать номер понравившихся участников – мальчика и девочки. А после концерта все бумажки были собраны.
Пока жюри принимало решение, зрителей развлекали приезжие и нижнетавдинские ансамбли. Организаторы выразили благодарность директору сельского дома культуры, поблагодарили администрацию нижнетавдинского района, хореографов, звукорежиссера.
Перед тем как объявить долгожданные результаты жюри сказали напутственные слова молодым на будущее и рассказали, что, прежде всего, оценивали то, как ребята могут держаться на сцене, их пластику и артистизм. И вот они - победители, звезды Сибири: Сабитов Разиль (20 лет) и Алеева Зульфия (19 лет). Они отправятся на область. Призы за первые места – двд проигрыватели, вторые места – фотоаппараты и третьи – кофеварки. Кроме того, все получили дипломы, девушки – цветы и абсолютно всем достанутся поощрительные подарки - серебряные изделия. А для организаторов, главной наградой, были, наверное, улыбки молодых красавиц и красавцев. Аплодисменты, улыбки, музыка, хлопушка конфитюра – так закончился для Киндера этот праздник. Но не закончился он для победителей и для организаторов. И у тех и у других впереди еще много работы.
Такие мероприятия, несомненно, нужны. «В Тюмени не достаточно мероприятий для татар» - говорит Алсу Миншакировна – «Но сейчас очень сильная мощная работа ведется союзом татарской молодежи тюменской области. Мы смотрим татарские фильмы из Татарстана, регулярно собираемся в строителе. Мы создаем антипод татарской дискотеки в строителе. Мне очень неприятно, что о татарах судят по этой татарской дискотеке, которая проходит на нижайшем уровне. Не знаю даже, кто туда ходит. А мы собираемся, пьем наш национальный напиток - чай с молоком, собираем всякие вкусности, обсуждаем насущные проблемы. Сейчас мероприятий становится больше, но это только начало и я надеюсь, что у молодежи силы не иссякнут».