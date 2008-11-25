В Тюменской области выбирают самых красивых татарских девушек

Национальное самоопределение сегодня главная проблема татарской молодежи. «Татарская молодежь стесняется своей национальности, своего языка, вообще стесняется говорить, что они татары» - говорит Хайретдинова Алсу Миншакировна – руководитель департамента по молодежной политике конгресса татар Тюменской области - «Но мы не должны стесняться, мы должны наоборот гордиться своим происхождением! Не знать свою историю, свою религию, свои традиции это плохо, нужно знать свое. Знать, гордиться, отстаивать. Когда человек сомневается, его мало кто будет уважать. Кто скажет - «я татарин, я мусульманин и горжусь этим, и пусть со мной кто-нибудь только поспорит» - такой человек достоин уважения. И кто скажет, я русский, я православный – тоже достоин уважения. Потому что он твердо стоит на своих ногах, у него твердая позиция. И именно с целью сплотить татарскую молодежь весной в апреле этого года, конгресс татар тюменской области провел первый конкурс красоты «Звезда Сибири». Был выделен огромный бюджет, привлекались специалисты, и проводился конкурс красоты на высоком уровне для того, чтобы привлечь именно самую талантливую молодежь».