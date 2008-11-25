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В Тюменской области открыта работа телефонов «горячей линии» в Центрах занятости населения

25 ноября 2008, 17:15
Центрами занятости населения юга Тюменской области организована работа телефонов «горячей линии», по которым жители муниципальных образований могут обращаться за консультациями по вопросам связанным с увольнением при сокращении штата или численности работников, ликвидации предприятия (организации).
Сюжет
Тюмень

Центрами занятости населения юга Тюменской области организована работа телефонов «горячей линии», по которым жители муниципальных образований могут обращаться за консультациями по вопросам связанным с увольнением при сокращении штата или численности работников, ликвидации предприятия (организации), а также получить информацию о льготах и компенсациях предоставляемых высвобождаемым работникам.

Напомним также, что продолжает работу телефон «горячей линии» департамента занятости населения – 21-18-30.

Все консультации предоставляются бесплатно.

#Новости#Работа#Горячая линия#Тюмень#Ксения#Общество
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