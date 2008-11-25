В Тюменской области открыта работа телефонов «горячей линии» в Центрах занятости населения

Центрами занятости населения юга Тюменской области организована работа телефонов «горячей линии», по которым жители муниципальных образований могут обращаться за консультациями по вопросам связанным с увольнением при сокращении штата или численности работников, ликвидации предприятия (организации), а также получить информацию о льготах и компенсациях предоставляемых высвобождаемым работникам.