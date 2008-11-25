Тюменских матерей поздравил с праздником губернатор

Особо отметил губернатор женщин, воспитывающих не только родных, но и приемных детей: «Наше искреннее восхищение вызывают женщины, успешно совмещающие воспитание детей и работу на общественном производстве. Среди них огромное количество прекрасных тружениц, добившихся значительных успехов в области культуры, политики и бизнеса. При этом они успешно воспитывают достойных граждан нашей страны. Дорогие мамы, благодаря всем вам, вашему труду на производстве и дома Тюменская область стала одним из наиболее благополучных регионов Российской Федерации».