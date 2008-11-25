Тюменских матерей поздравил с праздником губернатор

«Мне особенно приятно сделать это в Год семьи, - обратился губернатор с поздравлением. -Мать формирует духовную и нравственную основу личности своего ребенка. От семейного воспитания зависит будущее маленького человека, а значит, и будущее всего нашего общества».
Сегодня на территории Тюменской области проживает около 500 тыс. семей, из них более 9, 5 тыс. — многодетные. В последние десятилетия XX века сотни тюменских матерей были удостоены орденов «Мать-героиня» и «Материнская слава». В Тюменской области с 2006 года учреждена награда — медаль «Материнская слава». На сегодняшний день ее получили уже 82 жительницы региона.
Особо отметил губернатор женщин, воспитывающих не только родных, но и приемных детей: «Наше искреннее восхищение вызывают женщины, успешно совмещающие воспитание детей и работу на общественном производстве. Среди них огромное количество прекрасных тружениц, добившихся значительных успехов в области культуры, политики и бизнеса. При этом они успешно воспитывают достойных граждан нашей страны. Дорогие мамы, благодаря всем вам, вашему труду на производстве и дома Тюменская область стала одним из наиболее благополучных регионов Российской Федерации».
«Правительство Тюменской области старается сделать все, чтобы помочь вырастить хороших людей. – напомнил губернатор. - На это нацелены многие законодательные акты области и целевые программы. Среди мер государственной поддержки материнства и детства — социальные выплаты в связи с рождением и воспитанием ребенка, льготы и различные социальные услуги, компенсация родителям за содержание детей в детских садах, субсидии молодым семьям на строительство жилья».
Вручая памятные награды, глава региона пожелал тюменским женщинам здоровья, терпения, мудрости и счастья.