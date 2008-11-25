Тюменская травница Лидия Сурина: пища должна быть лекарством

Вообще, пища, по словам Лидии Суриной, должна быть лекарством. Мы часто болеем от чужих продуктов, в основу рациона нужно брать пищу своего региона, иначе нарушается экологический баланс. Вроде бы витаминизированные, но заграничные фрукты, не идут ни в какое сравнение с сибирскими травами, которые гораздо полезнее иностранных продуктов. Черный список открывают колбасы сосиски и пельмени, в которых содержится модифицированная соя. Обед в Макдональдсе ученые сравнивают с трансгенной бомбой, каждый год американец съедает в среднем 25 кг. красителей, а теперь подумайте, как часто вы употребляете различные Фанты, Колы и прочие яркие жидкости. Кстати, о них: Пепси, и прочие напитки подобного качества, вызывают слепоту, снижение памяти и интеллекта, в их состав входит аспартам — вещество, которое слаще сахара в 200 раз, соответственно, напиться подобными продуктами практически не возможно, они вызывают привыкание, что, естественно, на руку производителю. Только представьте, если Кока-колой очищают трубы — подобные эксперименты уже не раз проводили ученые и простые обыватели, то, что же делает этот «волшебный» напиток с нашими желудками?