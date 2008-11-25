Тюменская травница Лидия Сурина: пища должна быть лекарством

Лидия Нестеровна является автором нескольких книг о лечебных свойствах растений нашего края, так же она участвовала в трех европейских конгрессах и во Всемирном конгрессе врачей по фитотерапии в Праге. Все желающие могли прослушать советы сибирской травницы в Тюменском государственном университете.
Лекция началась с разбора причин женского бесплодия — эта тема уже давно является одной из самых актуальных в нашей стране. Девушки стали все больше подражать сильному полу — предпочитают брюки юбкам, много и часто курят, садятся за руль... Все это сильно вредит организму — он начинает вырабатывать мужские гормоны, которые, в свою очередь, мешают женщине забеременеть. Даже элементарная передняя застежка на штанах несет немало вреда, не говоря уже об узких и низких поясах, которые стягивают бедра и ведут к бесплодию. Все-таки не зря исконно русским женским нарядом являлся широкий сарафан.
Далее речь зашла о правильном питании. Оказывается, такое растение, как Иван-чай содержит в 6 раз больше витамина С, чем лимон, и это в нашем крае, в Салехарде эта отметка доходит до
Вообще, пища, по словам Лидии Суриной, должна быть лекарством. Мы часто болеем от чужих продуктов, в основу рациона нужно брать пищу своего региона, иначе нарушается экологический баланс. Вроде бы витаминизированные, но заграничные фрукты, не идут ни в какое сравнение с сибирскими травами, которые гораздо полезнее иностранных продуктов. Черный список открывают колбасы сосиски и пельмени, в которых содержится модифицированная соя. Обед в Макдональдсе ученые сравнивают с трансгенной бомбой, каждый год американец съедает в среднем 25 кг. красителей, а теперь подумайте, как часто вы употребляете различные Фанты, Колы и прочие яркие жидкости. Кстати, о них: Пепси, и прочие напитки подобного качества, вызывают слепоту, снижение памяти и интеллекта, в их состав входит аспартам — вещество, которое слаще сахара в 200 раз, соответственно, напиться подобными продуктами практически не возможно, они вызывают привыкание, что, естественно, на руку производителю. Только представьте, если Кока-колой очищают трубы — подобные эксперименты уже не раз проводили ученые и простые обыватели, то, что же делает этот «волшебный» напиток с нашими желудками?
Большое внимание стоит уделять одежде — поправить здоровье вам поможет игра цвета — красная одежда принесет вам энергию, которая так необходима при простуде, расслабиться и сбросить напряжение помогут зеленые и голубе вещи, так же они полезны при неврозах и неврастении. Коричневый же цвет ухудшает работу печени, а вот черный совсем противопоказан — он приглушает эндокринную систему. Очень хорош белый цвет — он отталкивает отрицательную энергию.
Для повышения собственного иммунитета вам понадобятся йод и молоко, в пропорции 3 капли на стакан, раз в день — несколько таких процедур, и никакие болезни не страшны, так же эта смесь снимает аллергию и улучшает память.
В листьях облепихи вы найдете много витамина С, а вот отвар из пырея защищает от артроза и артрита, и кости становятся крепче, и сосуды эластичнее.
Не осталась без внимания и тема никотиновой зависимости. Женщина прокуривает печень не только своих детей, но и внуков. В никотине содержится 4 тысячи вредных веществ, 43 из которых приводят к раку. Сигарета уничтожает 30% витаминов в организме, а тяжелые металлы, которые входят в эти страшные 4 тысячи, приводят к заболеваниям нервной системы, ухудшению зубов, снижению иммунитета, бронхиту и, что самое страшное, раку, от которого погибает каждый второй курящий. В легких за год курения откладывается 1 кг. золы, впечатляющая цифра. Так же эта привычка подавляет умственные способности, вызывает хрипоту, морщины. В 1 литре молока у кормящей мамы содержится 0,5 гр. никотина, который приводит к отиту, развивает, помимо уже перечисленных болезней, глухоту малыша.
Тягу к курению, по словам целительницы, можно отбить, жуя веточки черемухи, орехи, смолу.
Еще для нашего организма вреден мат, учеными доказано, что негативные слова мы воспринимаем на клеточном уровне и каждое бранное слово вызывает мутагенный эффект, поэтому стоит внимательнее относиться к речи, подавляя возникающее иногда желание добавить «красное словцо»
Конечно, это дело каждого, как ухаживать за своим здоровьем, но главное помнить, что это необходимо, ведь от состояния вашего организма зависит, прежде всего, ваша жизнь.